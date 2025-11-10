ΤΕΕ Πελοποννήσου: Ομόφωνο ψήφισμα για επαναλειτουργία σιδηρόδρομου

“Ο Σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου δεν είναι μια εγκαταλελειμμένη γραμμή, είναι υποδομή εθνικής σημασίας που αξίζει διατήρηση και επαναλειτουργία”, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά το ψήφισμα αναφέρει:

“Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. - Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου, στη συνεδρίασή της την 29η Οκτωβρίου 2025, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τα κάτωθι:

Η δημόσια συζήτηση για τη μετατροπή της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας σε ποδηλατόδρομο-πεζόδρομο αναδεικνύει ένα ζήτημα στρατηγικού αναπτυξιακού προσανατολισμού για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Το Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου, ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, θεωρεί καθήκον του να εκφράσει με σαφήνεια τη διαφωνία του για τις επιπτώσεις που θα είχε μια τέτοια επιλογή.

Ο σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου, με ιστορία άνω των 130 ετών, υπήρξε κομβικός συντελεστής οικονομικής και κοινωνικής ενοποίησης. Η γραμμή Κόρινθος - Αργος - Τρίπολη - Καλαμάτα, μήκους 244 χλμ., δεν είναι ανενεργή. Αποτελεί δημόσια περιουσία, η οποία, στα χρόνια που προηγήθηκαν, μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων άνω των 80 εκατομμυρίων ευρώ, ανακαινίστηκε πλήρως και αναβαθμίστηκε.

Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέοι και οι γέφυρες και οι σήραγγες αποτελούν μοναδικά δείγματα μηχανικής του 19ου αιώνα. Το συνολικό δίκτυο αποτελεί τμήμα της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής που εντάσσεται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) και έχει προταθεί να χαρακτηρισθεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Πελοποννήσου (ΦΕΚ 186Δ/2025) προβλέπει ρητά τη διατήρηση και αξιοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής. Οι κατευθύνσεις αυτές έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και εντάσσονται στη στρατηγική βιώσιμης κινητικότητας της Περιφέρειας. Η μετατροπή της γραμμής σε ποδηλατική διαδρομή αντίκειται στις επιλογές του χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας αλλά και του Εθνικού σχεδιασμού.

Η μετατροπή της γραμμής σε ποδηλατική διαδρομή εμπεριέχει σοβαρά τεχνικά και νομικά ζητήματα. Οι μεγάλες κλίσεις, οι σήραγγες και οι στενές γέφυρες την καθιστούν επικίνδυνη για ποδηλάτες, ενώ οποιαδήποτε αλλοίωση της επιδομής θα ακυρώσει τη δυνατότητα επαναλειτουργίας της.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν προωθεί την αποδόμηση υφιστάμενων υποδομών. Σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία και Γαλλία, οι γραμμές διατηρούνται αναστρέψιμες ή αναπτύσσονται παράλληλες ήπιες διαδρομές χωρίς αποξήλωση επιδομής. Η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει το ευρωπαϊκό πρότυπο διατήρησης και αναβίωσης.

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχία και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και των φορέων, (ήδη πολλοί Δήμοι της Πελοποννήσου έχουν εκφράσει ομόφωνες αποφάσεις υπέρ της διατήρησης της σιδηροδρομικής προοπτικής και ανάλογες θέσεις έχουν εκφράσει επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς), επιθυμεί να συμβάλει δημιουργικά προτείνοντας την αξιοποίηση του δικτύου για τουριστικές, εμπορικές και επιβατικές μεταφορές στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης και της «πράσινης» ταυτότητας της Πελοποννήσου.

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ακυρώσει τη διαδικασία εκπόνησης προμελέτης για τη μετατροπή του δικτύου σε ποδηλατόδρομο, και να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Μεταφορών, ΟΣΕ, Περιφέρεια Πελοποννήσου και Δήμους αυτής) με σκοπό την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου άμεσης επαναλειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας. Ο σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου είναι υποδομή ιστορικής - πολιτισμικής - τεχνικής - αναπτυξιακής - εθνικής σημασίας που πρέπει να προστατευθεί, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί”.