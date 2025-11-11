Επίσκεψη του νέου διοικητή της Τροχαίας Καλαμάτας στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας

Ο διοικητής είχε συνάντηση με το μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο, από τον οποίο ζήτησε την ευχή του στα νέα του καθήκοντα, τονίζοντας ότι ευελπιστεί σε αγαστή συνεργασία μεταξύ της υπηρεσίας του και της τοπικής εκκλησίας. Ο μητροπολίτης ευχαρίστησε τον κ. Αντωνόπουλο για την επίσκεψη και του ευχήθηκε να έχει υγεία και δύναμη στο δύσκολο έργο του, τονίζοντας ότι η εμπειρία, το ήθος και η ευγένειά του, αποτελούν εχέγγυα για μία επιτυχημένη θητεία στην Τροχαία Καλαμάτας. Τέλος, προσέφερε στο διοικητή το συλλεκτικό τόμο «Χριστιανική Μεσσηνία», ως ανάμνηση της πρώτης του επίσκεψης στη μητρόπολη Μεσσηνίας.