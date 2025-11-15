Κυπαρισσία: Σήμερα το τελευταίο “αντίο” στον Ηλία Τσίγγανο

Το τελευταίο “αντίο” στον πρώην δήμαρχο Κυπαρισσίας Ηλία Τσίγγανο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, θα πουν συγγενείς και φίλοι σήμερα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12.30 το μεσημέρι στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στην Κυπαρισσία.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας (τράπεζα Eurobank, IBAN:GR 1202601280000110200724745 -δικαιούχος Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας).

Η ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας για την απόδοση τιμών στον εκλιπόντα αναφέρει: «Να εκφράσει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Να παραστεί ο δήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην κηδεία του, καθώςκαι η Δημοτική Φιλαρμονική Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας. Την ημέρα της κηδείας να κυματίσουν μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά

καταστήματα. Να ονομαστεί μία δημοτική οδός στην Κυπαρισσία με το όνομά του. Να αναρτηθεί η φωτογραφία του δίπλα στη φωτογραφία των αποβιωσάντων δημάρχων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Να σταλεί στεφάνι από τονδήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Η κηδεία του να γίνει δημοτική δαπάνη (με έξοδα του δήμου) και εξουσιοδοτεί τον κ. δήμαρχο για την ανάθεση. Να αναγνωστεί η παρούσα απόφαση στην εξόδιο ακολουθία».

Κ.Μπ.