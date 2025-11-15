eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025 12:10

Καλαμάτα: Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη

Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη πραγματοποιήθηκαν χθες, στο Δημαρχείο Καλαμάτας.

Ο Σύλλογος Διαβητικών του νομού “Γλυκιά Μεσσηνία” σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας και το Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Μεσσηνίας, διοργάνωσαν χθες το πρωί στο Δημαρχείο, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Σακχαρώδη Διαβήτη, ενημερωτικές δράσεις, ομιλίες, μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης και αξιολόγηση ακουστικής ικανότητας, με τη συμμετοχή δεκάδων δημοτικών υπαλλήλων και πολιτών.

