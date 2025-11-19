Καλαμάτα: Χιλιάδες λογαριασμοί παραμένουν στα ΕΛΤΑ - Δεν υπάρχουν ταχυδρόμοι για διανομή

Τη δυσάρεστη αυτή πραγματικότητα ανακαλύψαμε, όταν συμπολίτης μας διαμαρτυρήθηκε ότι έχει πολύ καιρό να λάβει στο σπίτι του τον λογαριασμό του ρεύματος, τον οποίο του πήγαινε ο ταχυδρόμος. Επιχειρώντας να βγάλει άκρη, πληροφορήθηκε ότι είναι από πολύ δύσκολο έως αδύνατο να πάρει τον λογαριασμό στο σπίτι του, όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ερευνώντας για να μάθουμε τι γίνεται, ενημερωθήκαμε από διάφορες πηγές, ότι εκατοντάδες που έχουν γίνει χιλιάδες πλέον, επιστολές – ενημερωτικά έγγραφα, λογαριασμοί και ειδοποιητήρια βρίσκονται στο Κέντρο Διαλογής των ΕΛΤΑ στη Νέα Είσοδο, γιατί από τους 5 ταχυδρόμους που είχε η Καλαμάτα, έχουν μείνει πλέον μόνο 2. Δύο ήταν εποχικοί και σχόλασαν και ένας μετατέθηκε.

Κεντρικά τα ΕΛΤΑ είχαν προγραμματίσει να μετακινηθούν στην Καλαμάτα, οι υπάλληλοι από τα περιφερειακά ταχυδρομεία που θα έκλειναν (Θουρία, Μελιγαλά, Πεταλίδι και Κυπαρισσία). Ομως, λόγω των γνωστών έντονων αντιδράσεων, το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων αναβλήθηκε και η Καλαμάτα έμεινε χωρίς ταχυδρόμους, καθώς η διοίκηση δεν είχε φροντίσει να παραταθεί η υπηρεσία των εποχικών.

Ετσι το Κέντρο Διαλογής δίνει προτεραιότητα στις συστημένες επιστολές και στις τραπεζικές κάρτες και αυτές είναι που παίρνουν καθημερινά οι 2 ταχυδρόμοι, για να τις διανείμουν στους παραλήπτες τους. Για τα υπόλοιπα, υπάρχουν συμπολίτες μας που επικοινωνούν με το Κέντρο Διαλογής των ΕΛΤΑ και αν έχουν τη δυνατότητα, μπορεί να περάσουν από κει και να αναζητήσουν και να πάρουν την επιστολή ή τον λογαριασμό που περιμένουν.

Γ.Σ.