Ανάρπαστη και στην Καλαμάτα η “Ιθάκη” του Αλέξη Τσίπρα

Οι πωλήσεις του βιβλίου εκτοξεύτηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες κυκλοφορίας τη Δευτέρα 24/11, σπεύδοντας οι εκδόσεις Gutenberg να ανακοινώσουν ότι εξαντλήθηκε. Ειδικότερα, μέσα σε μόλις πέντε ώρες είχε εξαντληθεί το 80% των αντιτύπων σε όλα τα βιβλιοπωλεία, ενώ μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας το βιβλίο είχε σχεδόν εξαφανιστεί από τα ράφια, φτάνοντας σε εγχώριο επίπεδο τις 30.000 πωλήσεις τις πρώτες ώρες. Ο εκδοτικός οίκος μάλιστα, προχώρησε ήδη σε πέντε ανατυπώσεις, με κάθε νέα εκτύπωση να υπολογίζεται στις 4.000 αντίτυπα. Ανάλογη επιτυχία κατέγραψε και η αφηγηματική (ηχητική) έκδοση του βιβλίου, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έφτασε τις 400 πωλήσεις ανά ώρα στις πρώτες δέκα ώρες διάθεσής της. Σε τοπικό επίπεδο, λόγω της έντονης ζήτησης το βιβλίο δεν πρόλαβε να φτάσει καν σε ορισμένα βιβλιοπωλεία, ενώ όσα εξασφάλισαν έναν αριθμό αντιτύπων αυτός έκανε… φτερά, καλύπτοντας σε πρώτη φάση κυρίως τις προπαραγγελίες που είχαν γίνει. Μέσα σε αυτή την εικόνα πρωτοφανούς ζήτησης, τα βιβλιοπωλεία της Καλαμάτας βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, επιχειρώντας να ανταποκριθούν στον αυξημένο όγκο προπαραγγελιών και στις συνεχείς ερωτήσεις του κοινού. Η «Ε» απευθύνθηκε σε ιδιοκτήτες βιβλιοπωλείων της πόλης, οι οποίοι περιέγραψαν την κατάσταση από την “πρώτη γραμμή”, μεταφέροντας τόσο τον ρυθμό με τον οποίο έφυγαν τα διαθέσιμα αντίτυπα, όσο και τις προσδοκίες για τις νέες παραλαβές που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Η Δήμητρα Δημοπούλου (Βιβλιόπολις) επεσήμανε πως τα πρώτα διαθέσιμα βιβλία πωλήθηκαν από την πρώτη κιόλας μέρα, κυρίως μέσω προκρατήσεων, ενώ σε ότι έχει να κάνει με το απόθεμα ενημέρωσε πως δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, με τον εκδοτικό οίκο να προχωρά σε ανατυπώσεις ώστε να καλύψει όσο το δυνατόν το έντονο ενδιαφέρον. Η ίδια διευκρίνισε πως νέα αντίτυπα θα είναι διαθέσιμα προς πώληση τις επόμενες μέρες, μεταφέροντας τις συζητήσεις πελατών, οι οποίες από προχθές έχουν να κάνουν κυρίως με την «Ιθάκη». Το ενδιαφέρον μάλιστα, δεν προέρχεται όπως μας είπε μόνο από άτομα του αριστερού χώρου, αλλά και από ανθρώπους που ασχολούνται ευρύτερα με την πολιτική. Η Κατερίνα Κονταργύρη (Book Store Κονταργύρη) πληροφόρησε πως ο κόσμος ρωτούσε για την ακριβή ημερομηνία της κυκλοφορίας του βιβλίου από την προηγούμενη εβδομάδα, με τις πρώτες παραλαβές να αναμένονται σήμερα Τετάρτη. Η ίδια σημείωσε πως υπήρξαν προπαραγγελίες από το περασμένο διάστημα, με τα πρώτα βιβλία να αναμένεται να καλύψουν όσους προνόησαν να το δεσμεύσουν αλλά και όσους προλάβουν να κάνουν την φυσική αγορά τους. H Βενέτα Παπαχρήστου (Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου) σημείωσε πως υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από την πρώτη μέρα για τα διαθέσιμα βιβλία, ενώ αρκετές ήταν και οι προπαραγγελίες, έχοντας ξεκινήσει μάλιστα οι πρώτες πριν ένα μήνα! Η ίδια εκτίμησε πως η ζήτηση θα είναι έντονη και το επόμενο διάστημα, καθώς η διαθεσιμότητα προς το παρόν είναι περιορισμένη. Ο Κωνσταντίνος Δημητριάδης (Bιβλιοπωλείο Δημητριάδη) ανέφερε πως το βιβλίο έγινε ανάρπαστο, φεύγοντας τα πρώτα αντίτυπα από τη Δευτέρα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως τα περισσότερα είχαν δεσμευτεί μέσω προπαραγγελίας, και ότι πλέον αναμένεται στα μέσα της εβδομάδας η δεύτερη “φουρνιά”. Ο κ. Δημητριάδης σχολίασε πως ο εκδοτικός οίκος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην αρχική ζήτηση, η οποία οδήγησε στην εξάντληση της πρώτης έκδοσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΑΙΣΘΗΣΗ

Σε ερώτηση της “Ε” για το ποιες κυκλοφορίες που σχετίζονται με την πολιτική έχουν τραβήξει αντίστοιχα το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού στην Καλαμάτα κατά το παρελθόν, επαγγελματίες του κλάδου ξεχώρισαν βάσει πωλήσεων τα βιβλία: “Καταστροφές και θρίαμβοι” του Στάθη Ν. Καλύβα, “Η τελευταία μπλόφα, Το παρασκήνιο του 2015, οι συγκρούσεις, το Plan B” από τις Ελένη Βαρβιτσιώτη & Βικτώρια Δενδρινού, καθώς και τις δύο κυκλοφορίες της Δήμητρας Λιάνη “10 χρόνια και 54 μέρες” και “Η οργή του Ανδρέα”. Κανένα ωστόσο από τα παραπάνω δεν συγκέντρωσε όπως μας είπαν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από το ξεκίνημα όσο το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη δυναμική του χαρτιού, παρά την επέλαση της τεχνολογίας. Σε συζήτησή μας με αναγνώστες πάντως, εκτιμήθηκε πως το ενδιαφέρον αυτό δεν αποκλείεται να ωθήσει και άλλα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής στην συγγραφή, παρατηρώντας το ρεύμα που αναπτύχθηκε γύρω από την «Ιθάκη».

Τ.Αν.