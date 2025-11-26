Κέρδισε τις εντυπώσεις το 1ο Φεστιβάλ Μπαρ Μεσσηνίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα το 1ο Φεστιβάλ Μπαρ Μεσσηνίας στο ξενοδοχείο Elite City Resort, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σύγχρονη κουλτούρα του ποιοτικού ποτού.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν γνωστά μπαρ και επιχειρήσεις της περιοχής: Secada, Bistroteca, Platea, Lola Montez, Kyttaro, Ρoδανθός, Route 66, Sanshi, Mon Cheri, Φλερτ, 18-21, Louna Lounge, Λεμόνι, Balzac, Pourboire, Coucou, The Grog (Μαραθόπολη), 1866 (Καρδαμύλη), Tobaco Road και Εξοπλισμοί Κωνσταντόπουλος.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το έργο και το πάθος των ανθρώπων του χώρου, μέσα από ένα φεστιβάλ που ανέδειξε την ποιότητα, την εκπαίδευση και τη δημιουργικότητα στον κλάδο της εστίασης.

Οι διοργανωτές υποδέχθηκαν το κοινό σε μια βραδιά αφιερωμένη στην υπεύθυνη κατανάλωση, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις για το μέλλον της μπαρ σκηνής στη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο.