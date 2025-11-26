Καλαμάτα: Ανησυχίες γύρω από το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης - Προβληματισμοί και προκλήσεις πριν τις αλλαγές

Παράλληλα με την αυριανή δημόσια παρουσίαση, το ζήτημα του νέου συστήματος έχει ήδη πυροδοτήσει έντονο ενδιαφέρον –αλλά και ανησυχία– ανάμεσα σε κατοίκους και επαγγελματίες, καθώς φοβούνται ότι οι αλλαγές θα επηρεάσουν την καθημερινότητά τους και τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο κέντρο της πόλης. Η συζήτηση που έχει ανοίξει σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και οι αντιδράσεις που αποτυπώνονται στα δημοτικά όργανα, αναδεικνύουν την αγωνία για το αν η νέα πολιτική στάθμευσης θα καταφέρει τελικά να λύσει τα χρόνια προβλήματα ή αν θα προσθέσει νέα βάρη σε μια ήδη επιβαρυμένη αστική πραγματικότητα.

Η σχετική μελέτη, με τίτλο «Ωρίμανση δράσης για την υλοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση τεχνολογικών μέσων για τον Δήμο Καλαμάτας», παραλήφθηκε από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου το 2025, αποτελώντας ένα τεχνικό εργαλείο για την οργάνωση και τον εξορθολογισμό της στάθμευσης στο κέντρο και τις γύρω περιοχές. Με τη συγκεκριμένη εκδήλωση ο Δήμος επιδιώκει: την ενημέρωση φορέων και πολιτών για τον σχεδιασμό στάθμευσης του Δήμου (Ελεγχόμενη στάθμευση, Ζώνες στάθμευσης μόνιμων κατοίκων, Ειδικές θέσεις, Βασικές προβλέψεις), καθώς και τη συγκέντρωση παρατηρήσεων και προτάσεων που θα συμβάλουν στη βέλτιστη και ομαλή εφαρμογή του συστήματος.

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΣ

Το θέμα συζητήθηκε και στη συνεδρίαση για τη λογοδοσία της δημοτικής αρχής, σχολιάζοντας η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα – Κάτσαρη πως αφότου έβαλε το θέμα προς συζήτηση, ο Δήμος έσπευσε να ανακοινώσει την παρουσίαση, κάτι που αντέκρουσε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, υπενθυμίζοντας πως την είχε προαναγγείλει στα τέλη του καλοκαιριού (στην προκειμένη μέσω της “Ε” στις 21/8). Η ίδια εκτίμησε πως μέσω της νέας προσπάθειας θα εξασφαλιστεί η στάθμευση των μόνιμων κατοίκων αλλά όχι όλων, ενώ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προέβλεψε πως το πρόβλημα της στάθμευσης δεν θα λυθεί, βάσει των όσων αναφέρονται στην σχετική μελέτη που έγινε για το θέμα. Η κα Κούβελα στάθηκε και στην έλλειψη επαρκούς συστηματικής αστυνόμευσης, τονίζοντας πως με την ολοκλήρωση των αναπλάσεων η πόλη θα πρέπει να είναι έτοιμη να εφαρμόσει το νέο μέτρο. Σε άλλο σημείο, σχολίασε πως με το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης θα δυσαρεστηθούν μεταξύ άλλων πολλοί επαγγελματίες, καθώς η μελέτη προτείνει 1 ευρώ για κάθε ώρα μέχρι τις 3 πρώτες και 0,50 λεπτά ανά ώρα έπειτα.

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Κουτραφούρης σχολίασε πως οποιαδήποτε εφαρμογή του συστήματος πριν την ολοκλήρωση των έργων που “τρέχουν” στην πόλη θα ήταν λανθασμένη χρονικά και επιχειρησιακά, δεδομένου πως έπεται η ανάπλαση της Αναγνωσταρά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμολογιακές πολιτικές είπε πως οι προτάσεις της αρχικής μελέτης έχουν διατηρηθεί στα χαμηλότερα πλαίσια, υπογραμμίζοντας πως η διαβούλευση αποσκοπεί στη ζύμωση και στην εφαρμογή του συστήματος, μέσω ανταλλαγής απόψεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για βελτιώσεις στο ΣΕΣ.

Ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Παπαδάκης πρόσθεσε πως η Δημοτική Αστυνομία εκπαιδεύεται πάνω στο νέο μοντέλο στάθμευσης, λέγοντας πως μέχρι στιγμής έχουν αποσυρθεί 60 αυτοκίνητα από θέσεις στάθμευσης, και ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα, με στόχο να αποσυρθούν συνολικά 200.