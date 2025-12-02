eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Νεαρός Βούλγαρος με μαχαίρι στους Γαργαλιάνους

Νεαρός Βούλγαρος με μαχαίρι στους Γαργαλιάνους

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Να ένα μαχαίρι παράνομα στην κατοχή του ένα μαχαίρι βρέθηκε ένας 20χρονος Βούλγαρος προχθές το βράδυ στην πλατεία των Γαργαλιάνων.

Σε έλεγχο που έκαναν στον νεαρό εργάτη γης αστυνομικοί της Β' Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας, βρήκαν το μαχαίρι με μήκος λάμας 12 εκατοστά, το οποίο κατασχέθηκε. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων.

