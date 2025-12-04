Προειδοποίηση του Λιμεναρχείου Καλαμάτας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Προειδοποιητική ανακοίνωση λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν από σήμερα Πέμπτη έως και το Σάββατο σε περιοχές της νότιας και ανατολικής χώρας εξέδωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.

Ειδικότερα στην ανακοίνωσηεπισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Την Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για την Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα).

Β. Το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο.



Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν .

Επιπλέον οι αλιευτικοί και ναυταθλητικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους προς αποφυγή δραστηριοποίησης κατά το χρόνο ισχύος έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, οι Ναυτικοί Πράκτορες παρακαλούνται για την ενημέρωση πλοιάρχων ορμούντων πλοίων και όλοι οι φορείς καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα.