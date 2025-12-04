Καλαμάτα: Eγκριση εργασιών σε διατηρητέο κτήριο

Οπως επισημαίνεται, η απόφαση έγκρισης ελήφθη, “σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.4858/2021 που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΜΤΕ /ΔΠΑΝΣΜ /ΟΙΚ.101740/07.03.2024 Απόφαση (σχετ. 8) και συγκεκριμένα για την: Απομάκρυνση των επικίνδυνων κεραμιδιών με χειρωνακτικά μέσα και αποθήκευσή τους και φωτογραφική αποτύπωση για χρήση υποδείγματος για την επισκευή της στέγης. Προσωρινή στήριξη της στέγης με τοποθέτηση ικριωμάτων εντός του κτηρίου. Γενικός καθαρισμός του μνημείου στο εσωτερικό του από τυχόν αντικείμενα και υλικά κατάρρευσης. Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας προς αποφυγή ατυχημάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με απομάκρυνση τμημάτων γείσου στέγης που έχουν αποκολληθεί, αποκολλημένων επιχρισμάτων και τυχόν διαβρωμένων ξύλινων κουφωμάτων”. Ακόμα, αναφέρεται ότι “σύμφωνα με το ίδιο πρακτικό θα πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας στατική μελέτη του κτηρίου για ενίσχυση της φέρουσας ικανότητάς του, στην οποία να περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση του γείσου της στέγης. Για οποιαδήποτε άλλη εργασία στο χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης κτήριο στις οδούς Αγίου Νικολάου, Αβίας και Αριστοδήμου στην Καλαμάτα, Δήμου Καλαμάτας, είναι απαραίτητη η έγκριση της Υπηρεσίας μας. Το έγγραφο αυτό, δεν αποτελεί άδεια δόμησης ή κατεδάφισης ή αναγνώριση τίτλου ιδιοκτησίας ούτε αντικαθιστά άλλο έγγραφο που τυχόν απαιτείται από άλλη Αρχή ή Υπηρεσία και ισχύει με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση του έργου είναι σύμφωνη με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής.

Η έναρξη των εργασιών σημαίνει πλήρη αποδοχή όλων των όρων που προαναφέρονται, η δε τυχόν παράβαση της απόφασης και των σχεδίων θα επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο”.