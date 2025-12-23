Μεγάλη συμμετοχή στο "Christmas Night Run"

Μικρά παιδιά, αλλά και μεγάλοι, φορώντας σκουφάκια του Αι Βασίλη και γιορτινά αξεσουάρ, δημιούργησαν ένα χαρούμενο και εορταστικό κλίμα με τη συμμετοχή τους στον αγώνα. Η εκκίνηση και ο τερματισμός πραγματοποιήθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης, με τους συμμετέχοντες να απολαμβάνουν τη διαδρομή γύρω από αυτήν. Με την ολοκλήρωση του αγώνα, όλοι έλαβαν αναμνηστικό μετάλλιο με τον Αι Βασίλη και γλυκό κέρασμα ως επιβράβευση της συμμετοχής τους. Τη διοργάνωση του εορταστικού αγώνα έκανε ο Σύλλογος Αθλουμένων Μεσσήνης (Σ.Α.Μ.) σε συνεργασία με τον Δήμο Μεσσήνης, προσφέροντας μια αθλητική γιορτινή εμπειρία. Ενας αγώνας με μεγάλο νικητή τη χαρά και τη γιορτινή διάθεση που ένωσαν μικρούς και μεγάλους.