Οπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος, η Διεύθυνση προτείνει τον υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου από 6θέσιο σε 5θέσιο με την ακόλουθη αιτιολόγηση: “Το μαθητικό δυναμικό της σχολικής μας μονάδας παρουσιάζει σταδιακή και σταθερή μείωση τα τελευταία έτη. Συγκεκριμένα, το σχολικό έτος 2020-2021 ο αριθμός των μαθητών ανερχόταν σε 51, ενώ για το τρέχον σχολικό έτος ο συνολικός αριθμός μαθητών έχει μειωθεί στους 43. Η συνεχής τάση μείωσης επηρεάζει άμεσα τη λειτουργική βαθμίδα του σχολείου, καθώς δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια που προβλέπονται για τη διατήρηση της σχολικής μονάδας ως 6θέσιας”.
Δημοτικό Συμβούλιο Δυτ. Μάνης: Ομόφωνα κατά του υποβιβασμού Δημοτικού Σχολείου Κάμπου
Την πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για τον υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου από 6θέσιο σε 5θέσιο καταψήφισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης. Και εισηγείται να παραμείνει ως έχει, 6θέσιο.
