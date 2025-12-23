Δημοτικό Συμβούλιο Δυτ. Μάνης: Ομόφωνα κατά του υποβιβασμού Δημοτικού Σχολείου Κάμπου

Οπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος, η Διεύθυνση προτείνει τον υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου από 6θέσιο σε 5θέσιο με την ακόλουθη αιτιολόγηση: “Το μαθητικό δυναμικό της σχολικής μας μονάδας παρουσιάζει σταδιακή και σταθερή μείωση τα τελευταία έτη. Συγκεκριμένα, το σχολικό έτος 2020-2021 ο αριθμός των μαθητών ανερχόταν σε 51, ενώ για το τρέχον σχολικό έτος ο συνολικός αριθμός μαθητών έχει μειωθεί στους 43. Η συνεχής τάση μείωσης επηρεάζει άμεσα τη λειτουργική βαθμίδα του σχολείου, καθώς δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια που προβλέπονται για τη διατήρηση της σχολικής μονάδας ως 6θέσιας”.