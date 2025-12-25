Προβλήματα από τη βροχή και το χαλάζι σε Μαντίνεια και Αβία (βίντεο)

Προβλήματα αντιμετώπισαν τις βραδινές ώρες κάτοικοι και επαγγελματίες στη Μικρή Μαντίνεια και την Αβία.

Από την ανά διαστήματα δυνατή βροχή και τη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε, χείμαρροι κατέβασαν αρκετό νερό και φερτά υλικά με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει τόσο ο κεντρικός δρόμος, όσο και κάθετοι δρόμοι και να δημιουργηθούν δύσκολες καταστάσεις ξημερώνοντας Χριστούγεννα.

Σε σημεία που αντιμετώπισαν προβλήματα βρέθηκαν συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας παρουσία του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Παντελή Δρούγα, ενώ χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, η Ελληνική Αστυνομία και εθελοντές - μέλη της ΟΑΚ Καλαμάτας.