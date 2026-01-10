Στην άκρη από σήμερα τα τρακτέρ ενόψει της συνάντησης στο Μαξίμου

Στην άκρη κάνουν από σήμερα το πρωί, τα τρακτέρ του μπλόκου των αγροτών της Μεσσηνίας στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα”, στη Θουρία και η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά, όπως έγινε την περίοδο των γιορτών.



Ωστόσο, όπως αποφάσισε το Συντονιστικό του μπλόκου χθες το βράδυ, ταυτιζόμενο με την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων, τα τρακτέρ παραμένουν σε ετοιμότητα στο σημείο αυτό του αυτοκινητόδρομου μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης 13 Ιανουαρίου, όπου έχει προγραμματιστεί η κρίσιμη συνάντηση της αντιπροσωπευτικής επιτροπής των αγροτών από τα μπλόκα της χώρας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Από τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής θα εξαρτηθεί η περαιτέρω στάση των αγροτών της χώρας μας και της Μεσσηνίας.

* Να αναφέρουμε ότι από το βράδυ της Πέμπτης είναι ανοιχτός ο δρόμος του “Μορέα”, που συνδέει τον παλιό εθνικό δρόμο, στο ύψος του “Πράκτικερ” με τον πρώτο κυκλικό κόμβο στον δρόμο Ασπρόχωμα – Μεσσήνη.