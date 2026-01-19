Εύκολη συνταγή για τραχανά λευκό με φέτα

Υλικά



ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΧΑΝΑ

2 - 1/2 φλ. νερό ή γάλα

1/2 φλ. τραχανά ξινό

25 gr βούτυρο

50 gr φέτα

Λίγο μπούκοβο

Λίγο αλάτι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΓΑΝΙΣΗ

1 μικρό κρεμμύδι σε λεπτές φέτες

2 κ.σ. ελαιόλαδο

Λίγες σταγόνες ξύδι



ΕΚΤΕΛΕΣΗ



Για την πειραγμένη συνταγή με λευκό τραχανά και φέτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νερό ή γάλα για να βράσετε τον τραχανά. Σε μια μικρή κατσαρόλα βάζουμε το νερό, το βούτυρο και τα αφήνουμε να πάρουν βράση. Προσθέτουμε τον τραχανά κι αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά για 15’ να σκάσει ο τραχανάς. Τότε προσθέτουμε την φέτα σε τρίμματα κι αποσύρουμε από την φωτιά. Πασπαλίζουμε με μπούκοβο και λίγο αλάτι. Αν η φέτα είναι αλμυρή δεν χρειάζεται αλάτι. Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε το κρεμμύδι για 7′-8′, σε μέτρια φωτιά. Σβήνουμε με το ξύδι. Ρίχνουμε καυτή την τηγάνιση μέσα στον τραχανά κι ανακατεύουμε. Δεν είναι σούπα. Βγαίνει πηχτός ο λευκός τραχανάς και σερβίρεται αμέσως για να μη στεγνώσει. Σερβίρεται σε μπολ και αν θέλουμε πασπαλίζουμε λίγο μπούκοβο σε κάθε πιάτο.



Τι είναι η τηγάνιση, ξεροτηγάνιση, ξεροχύμιση, τσιγάριση;

Τηγάνιση είναι μια πολύ παλιά τεχνική μαγειρέματος. Η τηγάνιση χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα σε πολλά νησιά αλλά και στην Κύπρο. Κρεμμύδι κόκκινο ξερό κομμένο άλλες φορές σε φέτες η ψιλοκομμένο τσιγαρίζεται σε ελαιόλαδο μέχρι να βγάλει τα σάκχαρα του να ροδίσει και να καραμελώσει. Χρησιμοποιείται σαν άρτυμα στο τελείωμα πολλών φαγητών. και την προσθέτουμε σε βραστά χόρτα στο σερβίρισμα, σε ψάρι ψητό ή τηγανητό, σε όλα τα όσπρια αλλά και σε πολλά πιάτα με ζυμαρικά. Αν σας άρεσε αυτή ή συνταγή με τραχανά, δοκιμάστε και τραχανά με ντομάτα αξεπέραστο!

Πηγή: argiro.gr