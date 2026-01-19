"Αίνιγμα στον Ταΰγετο" του Θεόδωρου Π. Παπαθεοδώρου 

Στη σκιά του Ταϋγέτου, ένας άνδρας αυτοκτονεί, ενώ μια ηλικιωμένη γυναίκα πεθαίνει ξαφνικά στον ύπνο της. Η Αντιγόνη Καλαντζάκου, μία από τις δύο κόρες της ηλικιωμένης, απευθύνεται στον ιδιωτικό ερευνητή Αλέξανδρο Φωκά για να διαλευκάνει τα σκοτεινά σημεία που αφορούν στους δύο φαινομενικά άσχετους μεταξύ τους θανάτους, καθώς και να διερευνήσει ένα οικονομικό ζήτημα που συνδέεται με αυτούς. Το ταξίδι της έρευνας ξεκινά από τη Λακωνία, καταλήγοντας προοδευτικά σε μια περιπέτεια με πολλά απρόοπτα, κινδύνους και απώλειες... Σπάρτη, Αθήνα, Λονδίνο, είναι οι πόλεις σταθμοί για τον Αλέξανδρο Φωκά ο οποίος χρειάζεται μια επαγγελματική επιτυχία όσο τίποτα άλλο. Μα η υπόθεση δεν είναι απλή. Ολα μοιάζουν ασυνήθιστα, ωστόσο, ούτε ο Φωκάς είναι ένας συνηθισμένος ντετέκτιβ...



