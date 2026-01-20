Σύλλογος Κυπαρισσίων «Η Αρκαδιά»: Πλήρης αντίθεση για το λιγνιτωρυχείο

Την πλήρη αντίθεση του σχετικά με την προτεινόμενη εκμετάλλευση κοιτάσματος λιγνίτη στη θέση «Μαύρη Λίμνα – Κωνσταντίνος – Αγ. Γεώργιος» της Δ.Ε. Κυπαρισσίας» εκφράζει με διατύπωση αρνητικής γνώμης ο Σύλλογος Κυπαρισσίων «Η Αρκαδιά».

Σε σχετική τους επιστολή αφού αιτιολογούν την αντίθεση τους τονίζουν χαρακτηριστικά «Η Κυπαρισσία δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιβαρυνθεί με δραστηριότητες που αντιστρατεύονται τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ευθύνη όλων μας είναι να διαφυλάξουμε το μέλλον του τόπου και των ανθρώπων του.»

Αναλυτικά στην επιστολή τους που απευθύνεται προς το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Δήμο Τριφυλίας, τη Περιφέρεια Πελοποννήσου σημειώνουν «Ο Σύλλογος Κυπαρισσίων «Η Αρκαδιά» εκφράζει με την παρούσα τη σαφή και τεκμηριωμένη αντίθεσή του στην προτεινόμενη κατασκευή και λειτουργία εκμετάλλευσης κοιτάσματος λιγνίτη στη θέση «Μαύρη Λίμνα – Κωνσταντίνος – Αγ. Γεώργιος» της Δ.Ε. Κυπαρισσίας, Δήμου Τριφυλίας. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως παρουσιάζεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με τον χαρακτήρα, τη φυσιογνωμία και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιοχής, καθώς και με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους για την ενεργειακή μετάβαση και την απολιγνιτοποίηση.

Η Κυπαρισσία, με το φυσικό της κάλλος, τις καθαρές παραλίες, την ιστορική Άνω Πόλη και τις παραγωγικές αγροτικές εκτάσεις, έχει αναπτύξει οικονομία βασισμένη στην αγροτική παραγωγή και στον ήπιο, ποιοτικό τουρισμό. Η εγκατάσταση λιγνιτωρυχείου σε τόσο μικρή απόσταση από κατοικημένες και τουριστικές ζώνες απειλεί με σοβαρή υποβάθμιση το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, το τοπίο και την τοπική οικονομία, αποτελώντας αναχρονιστική επιλογή σε μια εποχή που επιβάλλει καθαρή ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη.

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε περιοχή με καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ελαιώνες, υδατορέματα και οικοσυστήματα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Η εξορυκτική δραστηριότητα συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο ρύπανσης και υποβάθμισης των υπόγειων υδάτων, διάβρωσης και αλλοίωσης του εδάφους, ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια, ηχορύπανσης και διατάραξης της τοπικής βιοποικιλότητας.

Η περιοχή γειτνιάζει με κηρυγμένη περιοχή φυσικού κάλλους καθώς και με ζώνες του δικτύου Natura. Σε ακτίνα άμεσης επιρροής βρίσκονται σημαντικά μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως οι θολωτοί τάφοι της Περιστεριάς, ο Μυκηναϊκός τάφος Μουριατάδας, το Κάστρο της Κυπαρισσίας και ο παραδοσιακός οικισμός της Άνω Πόλης. Η εξόρυξη λιγνίτη θα προκαλέσει μη αναστρέψιμες αλλοιώσεις στο τοπίο και θα επιβαρύνει μόνιμα την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ο Δήμος Τριφυλίας έχει σαφή στρατηγική κατεύθυνση που βασίζεται στην υψηλής ποιότητας αγροτική παραγωγή, στον ήπιο τουρισμό και στη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η λειτουργία λιγνιτωρυχείου είναι πλήρως ασύμβατη με αυτή την ταυτότητα και υπονομεύει τη μακροχρόνια αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, με την υπ’ αριθ. 32/2015 απόφασή του, είχε ρητά απορρίψει την εξόρυξη λιγνίτη.

Στις 9 Ιανουαρίου 2026, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας εξέφρασε ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ.

Τοπικοί φορείς, επαγγελματικές ενώσεις και κάτοικοι έχουν ήδη τοποθετηθεί δημόσια κατά του έργου.

Δεν υπάρχει κανένας θεσμικός ή κοινωνικός φορέας που να έχει εκφράσει θετική θέση υπέρ της προτεινόμενης δραστηριότητας.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Σύλλογος Κυπαρισσίων «Η Αρκαδιά» ζητεί:

Την πλήρη απόρριψη της προτεινόμενης εξορυκτικής δραστηριότητας. Την άμεση παύση κάθε διαδικασίας που αφορά την έγκριση του έργου. Τη διασφάλιση της προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και παραγωγικού χαρακτήρα της Τριφυλίας.

Κ.Μπ.