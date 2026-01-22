Λειτουργικό φωτισμό ζητεί ο Εμπορικός Σύλλογος: Στα σκοτάδια ξανά το Κάστρο Κυπαρισσίας

«Η εικόνα αυτή δεν συνάδει ούτε με τη σημασία του μνημείου ούτε με τη συνολική εικόνα της πόλης» σημειώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας και ζητεί «να διασφαλιστεί σταθερός, λειτουργικός και καλαίσθητος φωτισμός, με συνέπεια και φροντίδα».

Σε σχετική ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος αναφέρει: «Τον Ιούνιο του 2025 η Κυπαρισσία είδε ξανά ένα από τα σημαντικότερα σύμβολά της να φωτίζεται. Ο φωτισμός του Κάστρου άναψε, δίνοντας στην Άνω Πόλη και συνολικά στην πόλη μια εικόνα που τιμά την ιστορία, την αισθητική και την τουριστική της ταυτότητα. Την περίοδο εκείνη υπήρξε δημόσια συζήτηση τόσο για το πόσο τμήμα του Κάστρου είχε φωτιστεί όσο και για την επιλογή του χρώματος του φωτισμού. Κατατέθηκαν διαφορετικές απόψεις, όπως είναι φυσικό όταν πρόκειται για ένα μνημείο με ιστορικό βάρος και συμβολική αξία. Ωστόσο, πέρα από κάθε επιμέρους προβληματισμό, ένα γεγονός δεν αμφισβητήθηκε: Η φωταγώγηση του Κάστρου ήταν σαφώς προτιμότερη από το ολικό σκοτάδι, στο οποίο είχε βυθιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δυστυχώς, τις τελευταίες πολλές εβδομάδες το Κάστρο βρίσκεται και πάλι σβηστό. Η εικόνα αυτή δεν συνάδει ούτε με τη σημασία του μνημείου ούτε με τη συνολική εικόνα της πόλης. Το Κάστρο της Κυπαρισσίας δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό κατάλοιπο, αλλά σημείο αναφοράς, που επηρεάζει άμεσα την αισθητική, την επισκεψιμότητα και τη βραδινή ζωή της Κυπαρισσίας.

Το ζητούμενο δεν είναι να ανακυκλώνεται διαρκώς η συζήτηση, αλλά να διασφαλιστεί σταθερός, λειτουργικός και καλαίσθητος φωτισμός, με συνέπεια και φροντίδα. Η πόλη αξίζει ένα κάστρο φωτισμένο, αντάξιο της ιστορίας του και του ρόλου του -όχι ένα μνημείο που χάνεται ξανά στο σκοτάδι».

Κ.Μπ.