Απεργιακή συγκέντρωση και πορεία για την εργατική πρωτομαγιά στη Κυπαρισσία (βίντεο)

Απεργιακή συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν σωματεία εργαζομένων και άλλοι φορείς για την εργατική πρωτομαγιά στη Κυπαρισσία.

Χαιρετισμό απηύθυναν η Κατερίνα Τσιγκάνου από την Ομάδα Γυναικών Τριφυλίας, ο ποιητής Δημοσθένης Δημογκότσης, ο Νίκος Σινάνης πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων, η Ειρήνη Κουκούμη από το Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα Μεσσηνίας, και ο Κώστας Καπερώνης αντιπρόεδρος στο Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑΕ-ΦΚΑ Μεσσηνίας και πρόεδρος στο παράρτημα Τριφυλίας.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Σωτήρης Μπενάρδος από το Σωματείο οικοδομών Μεσσηνίας υπογραμμίζοντας τις διαχρονικές θυσίες των εργαζομένων. "Οι εργαζόμενοι και τα μεσαία στρώματα βιώνουμε σήμερα τα αποτελέσματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων" τόνισε. "Η διέξοδος είναι να δυναμώσουμε τους αγώνες μας, θέλουμε να δουλεύουμε για να ζούμε όχι να ζούμε για να δουλεύουμε" υπογράμμισε.