Μεσσηνία: Εκλεψαν κοσμήματα και χρήματα από σπίτι στο Αμπελόφυτο – Πήραν μέχρι και ξυλόσομπα 100 κιλών!

Μία ακόμη κλοπή σε σπίτι σε χωριό στην περιφέρεια της Μεσσηνίας σημειώθηκε προχθές Σάββατο… Αγνωστοι δράστες απογευματινές ώρες παραβίασαν την μπαλκονόπορτα οικίας που βρίσκεται στην άκρη του χωριού και έκαναν άνω κάτω το σπίτι μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι ένοικοι του σπιτιού έλειπαν για ένα δίωρο από αυτό και όταν επέστρεψαν είδαν το σπίτι τους ανάστατο και αντιλήφθηκαν τις κλοπές που είχαν γίνει.

Ειδικότερα οι δράστες, που εκτιμάται πως ήταν τρία άτομα, αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, ενώ το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι πως σήκωσαν στην κυριολεξία και έκλεψαν μια ξυλόσομπα, αξίας 1.150 ευρώ!

Το βάρος της σόμπας ξεπερνούσε τα 100 κιλά και γι’ αυτό εκτιμάται από τις Αρχές πως ήταν πάνω από δύο άτομα οι δράστες, που στη συνέχεια την τοποθέτησαν στην καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου και έγιναν… καπνός!

Η 68χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού κατήγγειλε την κλοπή στην Αστυνομία,

με αστυνομικούς από το Α.Τ. Γαργαλιάνων να μεταβαίνουν στο σημείο, όπου πήραν αποτυπώματα και έκαναν αυτοψία στο χώρο.

Από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες των γύρω σπιτιών και μαρτυρικές καταθέσεις, θα επιδιώξουν να φτάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

