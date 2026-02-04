Καλαματιανό Καρναβάλι: Διευκρινίσεις για το promo spot «Free the mood»

Με αφορμή τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν γύρω από το promo spot «Free the mood», η Καρναβαλική Επιτροπή του Καλαματιανού Καρναβαλιού προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, δίνοντας τη δική της ερμηνεία για το περιεχόμενο και τον συμβολισμό του βίντεο.

Στην ανακοίνωση, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει τις προθέσεις της δημιουργικής ομάδας, απορρίπτει τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν και επαναβεβαιώνει τις αξίες που διέπουν τον θεσμό του Καλαματιανού Καρναβαλιού.

Όπως τονίζεται: "Μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει με αφορμή ένα από τα promo video του Καλαματιανού Καρναβαλιού, ως Καρναβαλική Επιτροπή θεωρούμε χρέος μας να κάνουμε αυτή την ανάρτηση εξηγώντας ποιο είναι το σενάριο του βίντεο και κάνοντας την αποσυμβολοποίησή του για να γίνει εμφανές ότι ουδέ μία σχέση έχει με αυτά για τα οποία το κατηγορούν.

Το Καλαματιανό Καρναβάλι είναι και θα παραμείνει μια γιορτή χαράς, ελευθερίας έκφρασης, συλλογικότητας και σεβασμού προς κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φύλου, ταυτότητας, ή κοινωνικής θέσης.

Όλο το βίντεο είναι στημένο συμβολικά, αρχής γενομένης από το τίτλο του “FREE THE MOOD”, δηλαδή ελευθερώστε τη διάθεση. Με βάση αυτό τον τίτλο και με κωμική διάθεση, λοιπόν, η πρωταγωνίστρια του βίντεο συμβολίζει την ανάγκη και επιθυμία όλων μας να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε και να “απελευθερωθούμε” από τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία προσωποποιούνται στους δύο άντρες συμπρωταγωνιστές της. Από την άλλη, το Καλαματιανό Καρναβάλι, που απωτυπώνεται στα καρναβαλονοχαρτονομίσματα συμβολίζει την απελευθέρωση από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Η τέχνη, το χιούμορ και η σάτιρα αποτελούν διαχρονικά τρόπους έκφρασης, προβληματισμού και κοινωνικού σχολιασμού. Το συγκεκριμένο σποτ του Καλαματιανού Καρναβαλιού δημιουργήθηκε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, χωρίς καμία πρόθεση προσβολής ή υποτίμησης της γυναικείας φύσης, ή οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας.

Οι άνθρωποι που συμμετείχαν, πρωταγωνίστησαν και δημιούργησαν αυτό το βίντεο, είναι πρόσωπα που εδώ και χρόνια, τόσο μέσα από τη δημόσια παρουσία τους όσο και στην καθημερινότητά τους, υπερασπίζονται έμπρακτα τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Ως εκ τούτου, θεωρούμε αυτονόητο ότι δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με αντίθετη πρόθεση.

Μας λυπεί ειλικρινά το γεγονός ότι μια προσπάθεια χιούμορ και καλλιτεχνικής έκφρασης — στοιχεία που η σημερινή κοινωνία έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη — ερμηνεύτηκε με αρνητικό πρόσημο.

Κατανοούμε ότι η τέχνη και η αφήγηση μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικές αναγνώσεις. Ωστόσο, θεωρούμε άδικο και ανακριβές να αποδίδονται στο συγκεκριμένο έργο προθέσεις που δεν υπάρχουν, ειδικά σε μια περίοδο όπου η κοινωνία οφείλει να συζητά με ψυχραιμία, διάλογο και ουσία".