Οπως τονίζεται στην περιγραφή του event: “Ο Θωμάς Ζάμπρας και ο Ανδρέας Πασπάτης ενώνουν τις δυνάμεις τους – κυρίως γιατί δεν είχαν κάτι καλύτερο να κάνουν – και ανεβαίνουν στη σκηνή με ολοκαίνουριο υλικό που ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν αν δουλεύει. Καινούρια αστεία, πειραματισμοί και ίσως μια δόση υπαρξιακής κρίσης, αλλά αυτό είναι το ρίσκο που παίρνετε. Αυτοί ξεκινούν – κι εσείς θα δείτε. Αν αντέχετε”. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.
Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2026 13:35
Θωμάς Ζάμπρας και Ανδρέας Πασπάτης στην Καλαμάτα
O Θωμάς Ζάμπρας και ο Ανδρέας Πασπάτης θα εμφανιστούν την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 9 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, μέσα από την παράσταση «Ξεκινάμε και βλέπουμε».
