Ο διαγωνισμός φωτογραφίας για τον Λυκόδημο, που διοργάνωσαν οι Αρχιτεκτονικές Διαδρομές Μεσσήνης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πληροφορικής «Αλγόριθμος», ανέδειξε νικήτρια τη Μαρία Νικολακοπούλου.

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να στείλουν μέχρι πέντε φωτογραφίες, αποτυπώνοντας τη γοητεία και τη μοναδικότητα του Λυκοδήμου. Από τις φωτογραφίες της Μαρίας, τρεις ξεχώρισαν για την ιδιαίτερη αισθητική τους, προβάλλοντας τη κρυφή γοητεία του τόπου και αποκαλύπτοντας στιγμές που μαγεύουν τον επισκέπτη.

Οπως σημειώνουν οι διοργανωτές, η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της φωτογραφίας ως μέσου καταγραφής και ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των κατοίκων και των φίλων της περιοχής.