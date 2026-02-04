Στήριξη χρειάζεται η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας

Σύμμαχο στην καθημερινή μάχη που δίνει για την αντιμετώπιση κάθε είδους καταστροφών αναζητεί η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας.

Ειδικότερα η εθελοντική ομάδα αναζητεί έναν χορηγό για την αναβάθμιση του κλιμακίου της στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας, με έναν Projector και οθόνη προβολής και με ένα ηχητικό σύστημα με ασύρματο μικρόφωνο.

Το κόστος της επένδυσης στην ασφάλεια φτάνει τα 1.330 ευρώ.

“Στην Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας, πιστεύουμε ότι η μάχη με τις καταστροφές κερδίζεται πρώτα στην αίθουσα. Για 15 χρόνια, οι εθελοντές μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αλλά για να παραμείνουν αποτελεσματικοί, χρειάζονται σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης.

Η στήριξή σας δεν είναι απλή δωρεά, είναι επένδυση στην τοπική κοινωνία.

Ως χορηγός, θα προβληθείτε, στα social media της ομάδας μας με πάνω από 10.000 χιλιάδες followers, στο επίσημο σάιτ μας oakmessinias.gr.

Στην καρδιά της Μεσσηνίας, συνδέοντας το brand σας με το έργο της Πολιτικής Προστασίας. Βοηθήστε μας να εκπαιδεύσουμε τους ήρωες του αύριο και τις Ακαδημίες μας”, αναφέρει στην ανάρτησή της η δραστήρια εθελοντική ομάδα του νομού. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6988600900.