Με θηλιές για αγριογούρουνα έχουν γεμίσει τα Κατσαρέικα

Σημειώνουν μάλιστα, ότι οι θηλιές έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία από τα οποία περνούν άνθρωποι, κάτι που είναι ευνόητο, ότι αποτελεί σοβαρή παγίδα για τραυματισμούς. Από αυτές τις παγίδες μάλιστα δεν ξέφυγαν τα σκυλιά αναγνώστριας από την περιοχή, η οποία αναφέρει ότι ενώ τα σκυλιά κυκλοφορούσαν στην περιοχή, άργησαν να γυρίσουν και όταν έσπευσε να τα αναζητήσει τα είδε να έχουν πιαστεί στις θηλιές, απελευθερώνοντάς τα εγκαίρως πριν να είναι αργά.

Τονίζει δε ότι για αυτή την κατάσταση έχει ενημερωθεί τόσο το Δασαρχείο Καλαμάτας, όσο και η Θηροφυλακή, αλλά δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Εξάλλου κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται και για το γεγονός ότι σε διάφορα σημεία ακόμα και μέσα στον δρόμο υπάρχουν χρησιμοποιημένα φυσίγγια, κάτι που όπως σημειώνουν αποτελεί υποχρέωση των κυνηγών να τα μαζεύουν, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η κυνηγετική τους δραστηριότητα γίνεται με ασφάλεια κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Δ.Πλ.