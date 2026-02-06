«Οι Δρόμοι της Ελιάς»: Στήριξη στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις μικρές επιχειρήσεις της υπαίθρου

Την πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου να καταθέσει γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων σε ορεινούς και νησιωτικούς οικισμούς χαιρετίζει ο μη κερδοσκοπικός, μη κρατικός οργανισμός με έδρα την Καλαμάτα «Οι Δρόμοι της Ελιάς».

Όπως επισημαίνει ο οργανισμός, η κοινοβουλευτική παρέμβαση αναδεικνύει την επικαιρότητα της επιμελητηριακής πρωτοβουλίας ANIMA TERRA, η οποία από το 2022 υλοποιεί δράσεις για την αναζωογόνηση 80 αγροτικών χωριών σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2022 με τη σύμφωνη γνώμη των Επιμελητηρίων της χώρας και τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Στηρίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), τη ΓΣΕΒΕΕ, τη ΓΣΕΕ, τα ελληνικά επιμελητήρια – μέλη της ΚΕΕΕ, καθώς και από την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα. Ο οργανισμός σημειώνει ότι τα ελληνικά Επιμελητήρια ήταν από τους πρώτους φορείς που αντιλήφθηκαν την ανάγκη στήριξης των αγροτικών χωριών και συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο τους στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της υπαίθρου.

O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι «Δρόμοι της Ελιάς» υπογραμμίζουν ότι η εμπειρία από 80 χωριά καταδεικνύει τη σημασία των βασικών τοπικών επιχειρήσεων για τη βιωσιμότητα των οικισμών.

«Όταν κλείνει το καφενείο και το παντοπωλείο, το χωριό ερημώνει», σημειώνεται χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της πολιτιστικής ταυτότητας της υπαίθρου. Ο οργανισμός καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή την πρόταση του ευρωβουλευτή, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο οικονομική ενίσχυση, αλλά τη διατήρηση της ζωής στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο.

Παράλληλα δηλώνει την πρόθεσή του να συνεργαστεί με τα ευρωπαϊκά όργανα, τον ευρωβουλευτή και τους συναρμόδιους φορείς για την προώθηση πολιτικών που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών.