Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας: Ερευνα και τιμωρία για τους νεκρούς της Χίου

Την αντίδρασή της στο γεγονός ότι “το Αιγαίο γέμισε κορμιά μεταναστών …ξανά”, εκφράζει η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας. Καταγγέλλει, επίσης, την δολοφονική πρακτική της “αποτροπής” και ζητεί ανεξάρτητη έρευνα και τιμωρία για τους νεκρούς της Χίου.

Σε ανακοίνωσή της η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας αναφέρει:

“Άλλες δεκαπέντε ζωές χάθηκαν προχθές το βράδυ στη θάλασσα της Χίου στο βωμό της «ασφάλειας των συνόρων», ενώ νοσηλεύονται στο ίδιο νοσοκομείο άλλοι 24 τραυματίες, από τους οποίους 12 είναι παιδιά. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει πραγματικό πόλεμο ενάντια στους πρόσφυγες: οι βάρκες κατατρεγμένων άοπλων ανθρώπων βαφτίζονται «εισβολή» και η παρουσία τους στη χώρα «απειλή». Το λιμενικό δρα όπως οι κεφαλοκυνηγοί του Τραμπ.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Δανιήλ, δήμαρχος Οινουσσών στο ertnews, το σκάφος του λιμενικού «βγήκε περιπολία, εντόπισε τη λέμβο των προσφύγων μέσα στα χωρικά ύδατα και προσπάθησε να αποτρέψει την είσοδο».

Πρόκειται για την δολοφονική πρακτική της «αποτροπής». Τι άλλο μπορεί να σημαίνει «αποτροπή εισόδου», αν όχι καταδιώξεις των υπερφορτωμένων φουσκωτών; Τι άλλο μπορεί να σημαίνει «αποτροπή εισόδου» αν όχι επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από τις βάρκες για να τις «σπρώξουν» τα τεχνητά κύματα; Υπάρχει τρόπος να γίνει «αποτροπή» με ασφάλεια για τη ζωή των επιβαινόντων; Έχει ήδη απαντήσει ο Πλεύρης: «η φύλαξη των συνόρων σημαίνει νεκρούς». Αυτό είναι πλέον το επίσημο modus operandi του λιμενικού. Η παραμονή του Τ. Κοντιζά στη θέση του αρχηγού του λιμενικού σώματος, παρά τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για την εμπλοκή του στο ναυάγιο της Πύλου στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας για τα νεκρά σώματα στα νερά του Αιγαίου, αποτελώντας έτσι εγγύηση για την συνέχιση των δολοφονικών πρακτικών.

Τα ίδια ψέματα συνεχίζουν να παπαγαλίζουν τα κυβερνητικά ΜΜΕ: πως δήθεν πάλι «το φουσκωτό εμβόλισε» το πάνοπλο σκάφος του λιμενικού. Πάλι οι κάμερες δεν έγραψαν. Πάλι πρέπει να «πιστέψουμε το λιμενικό», όπως μας είπε ο Πλεύρης.

Όσο συνεχίζεται η πολιτική των κλειστών συνόρων, των ΝΑΤΟϊκών πολέμων, της ληστείας από τη Δύση του παραγόμενου πλούτου από τους λαούς, τόσο και θα αυξάνονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες.

Αυτή η κυβέρνηση, υιοθετώντας τις αποτροπές και τις επαναπροωθήσεις, πιστή στην εφαρμογή της αντιμεταναστευτικής και αντιλαϊκής πολιτικής της Ε.Ε, μιμούμενη τον φασισμό του Τραμπ, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ στις καταστροφές και τις δολοφονίες που τις βαφτίζει «ατυχήματα». Η πολιτική αυτή αποκαλύπτει την γυμνή αλήθεια για τον καπιταλισμό και το κράτος του: από την Πύλο και τα Τέμπη μέχρι τις πέντε απανθρακωμένες γυναίκες-εργάτριες της ΒΙΟΛΑΝΤΑ και τους 15 νεκρούς μετανάστες της Χίου, οι ζωές ντόπιων και μεταναστών δεν μετράνε.

Οχι άλλες ανατροπές – δεν ανεχόμαστε να γεμίζει το Αιγαίο με νεκρούς. Σύνορα ανοιχτά γα την προσφυγιά. Ανεξάρτητη έρευνα και τιμωρία για τους νεκρούς της Χίου”.