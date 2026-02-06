Εξηγήσεις Γιαννακέα για την κατάρρευση του δρόμου στον Ταΰγετο

Απάντηση στο χθεσινό μας πρώτο θέμα, στο ζήτημα που αφορά τη νέα σοβαρή κατολίσθηση που σημειώθηκε στον εθνικό δρόμο Καλαμάτα – Σπάρτη , μετά την Αρτεμισία, μας έστειλε ο Παναγιώτης Γιαννακέας, πρώην διευθυντής Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Υποστηρίζει ότι “η κατολίσθηση στην θέση β) ήταν αναμενόμενη, όταν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) ήταν έντονες και συνεχείς”, καθώς “η παρέμβαση εκεί ολοκληρώθηκε σε ποσοστό 60%, λόγω έλλειψης πιστώσεων”, ενώ “η περιοχή της β) κατολίσθησης, για την οποία αναφέρεστε δόθηκε σε περιορισμένο πλάτος από την Δ.Τ.Ε.”.

Στο κείμενό του αναφέρει:

“Κύριε Διευθυντά

Στο άρθρο της εγκρίτου εφημερίδας σας (φύλλο 5-2-2026) , υπογεγραμμένο από τον συντάκτη σας κ. Γ. Σινάπη, αναφέρεται στην κατολίσθηση που έγινε στην 82α Εθνική Οδό Καλαμάτα – Σπάρτη στην θέση περίπου Χ.Θ. 26+400 .

Για την πλήρη αλήθεια (παρακαλώ να δημοσιευθεί στο αυριανό σας φύλλο) σας ενημερώνω ότι τον Ιανουάριο του 2019 έγιναν τρεις κατολισθήσεις στις θέσεις περίπου α) Χ.Θ 25+900 β) Χ.Θ 26+400 και γ) Χ.Θ 26+700. Ευρίσκοντο πράγματι όλες εντός της ίδιας μισγάγκειας, η μία ανάντη της άλλης, όπως ανέφερα στην δήλωση μου τότε, μετά το πέρας της μελέτης και τμήματος του έργου.

Προς τούτο με άμεσες διαδικασίες ανατέθηκε η ειδικευμένη μελέτη σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο με τα νόμιμα προσόντα. Και με βάση αυτή συστήθηκε η εργολαβία υλοποίησης της.

Μετά το πέρας της εργολαβίας το 2023, ολοκληρώθηκαν πλήρως οι παρεμβάσεις στις θέσεις α) και γ) κατολίσθησης και σε ποσοστό 60% στην β) κατολίσθηση, λόγω έλλειψης πιστώσεων. Στην β) κατολίσθηση βρεθήκαν πολλές αφανείς εργασίες (μεγάλος όγκος υπόγειων υδάτων που απαιτούσαν πρόσθετες εργασίες) και δεν εγκρίθηκε η αιτούμενη συμπληρωματική σύμβαση.

Η περιοχή της β) κατολίσθησης, για την οποία αναφέρεστε δόθηκε σε περιορισμένο πλάτος από την Δ.Τ.Ε (εγώ είχα συνταξιοδοτηθεί από τον Ιούλιο του 2023), υπό την προϋπόθεση της συνεχούς παρακολούθησης του φαινομένου από την Δ.Τ.Ε

Στην συνέχεια πληροφορούμε ότι τον Μάιο του 2024 η Π.Ε. Μεσσηνίας ζητούσε την έγκριση πίστωσης για την ολοκλήρωση του έργου στην β) κατολίσθηση. Η Πίστωση δόθηκε όπως πληροφορήθηκα, από την Περιφέρεια και το έργο της ολοκλήρωσης της β) κατολίσθησης δημοπρατήθηκε και έχει εγκατασταθεί ο Ανάδοχος, που είναι μάλιστα ο Ίδιος με της πρώτης εργολαβίας.

Συνεπώς η κατολίσθηση στην θέση β) ήταν αναμενόμενη, όταν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) ήταν έντονες και συνεχείς.

Περισσότερα στοιχεία να αναζητήσετε από την Π.Ε. Μεσσηνίας. Γιατί δεν τα ζητήσατε, ώστε το άρθρο (και η αλήθεια) να είναι πλήρες;

Ευχαριστώ Παναγιώτης Γιαννακέας”.

Σημείωση συντάκτη: Να ...ευχαριστήσω τον κ. Γιαννακέα για το μάθημα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και αλήθειας.

Γιάννης Σινάπης