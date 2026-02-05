Από το Καρβέλι και το Λαδά η κυκλοφορία για Σπάρτη: “Επεσε” τμήμα του δρόμου μετά την Αρτεμισία

Σοβαρή κατολίσθηση σημειώθηκε στον εθνικό δρόμο Καλαμάτα – Σπάρτη, μετά την Αρτεμισία κι “έφυγε” ξανά το τμήμα, που είχε αποκατασταθεί μετά από προηγούμενη μεγάλη κατολίσθηση, με έργο προϋπολογισμού 1,85 εκ. ευρώ, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το οποίο είχε παραδοθεί τον Ιούλιο του 2023.

Ο δρόμος έχει κλείσει στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι ανοιχτός μέχρι την Αρτεμισία, την ταβέρνα “Κούπιτσα” και το ιστορικό Ξυλοπριστήριο και η κυκλοφορία προς το “Τουριστικό” του Ταϋγέτου και την Σπάρτη διεξάγεται από το Καρβέλι και το Λαδά.

Οπως φαίνεται, το έργο που είχε γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας δεν άντεξε και ο δρόμος άνοιξε κι “έφυγε” προς την πλαγιά.

Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο αποκατάστασης της σοβαρής κατολίσθησης στον εθνικό δρόμο Καλαμάτας - Σπάρτης, πάνω από την Αρτεμισία, προϋπολογισμού 1.850.000 ευρώ, υλοποιήθηκε με εργολαβία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σύμφωνα με ενημέρωσή μας τον Ιανουάριο του 2023, από τον τότε διευθυντή Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Μεσσηνίας Παναγιώτη Γιαννακέα, “είναι ένα σοβαρό έργο σε 3 θέσεις. Σε αυτό εξαντλείται η γνώση των γεωτεχνικών. Είναι συνδυασμός σειρών μικροπασσάλων βάθους 11 μέτρων, αγκυρώσεων βάθους 20 μέτρων και οπλισμένου επιχώματος με γεωπλέγματα. Την τελική μόρφωση του οδοστρώματος της οδού σε μέσο ύψος 1 μέτρου ακολουθούν οι ασφαλτοστρώσεις. Τα 3 σημεία είναι στην ίδια μισγάγκεια (γραμμή συνάντησης ορεινών όγκων, στην οποία ρέει το νερό, στο βαθύτερο σημείο της κοίτης), το ένα κάτω από το άλλο”.

Επίσης, να σημειώσουμε ότι στον παλιό εθνικό δρόμο Καλαμάτας - Σπάρτης, κοντά στην ταβέρνα “Κούπιτσα”, παραμένει το πρόβλημα με την κατακρήμνιση του πρανούς σε 20 μέτρα ύψος και παραμένει με τις πινακίδες σήμανσης, που περιορίζουν το πλάτος κυκλοφορίας του δρόμου.

