Μεσσηνία: Νεκρός 45χρονος εργάτης σε έργο αποχέτευσης στον Αρι

Τραγωδία στον Αρι του Δήμου Καλαμάτας με έναν 45χρονο να χάνει τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα.

Ηταν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες υποχώρησαν χώματα και καταπλάκωσαν τον άνδρα, που ήταν χειριστής κομπρεσέρ στο έργο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΚ που υλοποιείται από εργολάβο.

Ο 45χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία που κατοικούσε χρόνια με την οικογένειά του στα Αλώνια, παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από το σημείο του δυστυχήματος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, δυστυχώς κατέληξε.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.