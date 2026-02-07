Καλαμάτα: Γυναίκα βρήκε και παρέδωσε το πορτοφόλι του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κώστα Μαργέλη  

Μια γυναίκα, η Μάρθα Αθανασοπούλου – κόρη του πρώην αντιδημάρχου Καλαμάτας Κώστα, βρήκε το πορτοφόλι του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κώστα Μαργέλη που το είχε χάσει και το παρέδωσε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

Για το γεγονός μας ενημέρωσε ο ίδιος ο κ. Μαργέλης, ο οποίος μας είπε ότι το πορτοφόλι του είχε χρήματα, κάρτες και άλλα πολύτιμα έγγραφα και το έχασε κοντά στο σπίτι του το βράδυ της Πέμπτης. Χθες το πρωί, επικοινώνησε μαζί του η Ασφάλεια και τον ενημέρωσε για την εύρεση και την παράδοση του πορτοφολιού, από την κ. Αθανασοπούλου.

Εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς την Μάρθα Αθανασοπούλου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου σημείωσε ότι “στις μέρες που ζούμε, σπανίζουν τέτοιες ενέργειες και πρέπει να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας”.

Γ.Σ.