Κυπαρισσία: Τμήμα ετοιμόρροπου κτηρίου έπεσε σε διπλανό σπίτι! – Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί (φωτογραφίες)

Μπαλάκι μεταξύ υπηρεσιών έγινε πολίτης στην Κυπαρισσία ζητώντας τα τελευταία χρόνια να ληφθούν μέτρα για ετοιμόρροπο οίκημα που βρίσκεται δίπλα στην κατοικία του, χωρίς όμως να έχει γίνει τίποτα.

Μέχρι που προχθές το βράδυ τμήμα του κτηρίου έπεσε πάνω στο σπίτι του. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς πέτρες και χώματα κατέληξαν στον τοίχο και το μπαλκόνι του.

Το ετοιμόρροπο κτίσμα βρίσκεται στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Ζαδέ στην Κυπαρισσία και ήδη από το 2024 σε απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι οι υπολειμματικοί τοίχοι και τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία από τις μεταγενέστερες προσθήκες επί της βορειοδυτικής όψης κρίνονται επικινδύνως ετοιμόρροπα και πρέπει να κατεδαφιστούν μέχρι φυσικού εδάφους. Από το κυρίως διώροφο κτήριο κρίνονται επικινδύνως ετοιμόρροπα τα τμήματα της βορειοανατολικής και βορειοδυτικής εξωτερικής φέρουσας τοιχοποιίας του ορόφου και του ισογείου και πρέπει να κατεδαφιστούν. Ενώ και το υπόλοιπο διώροφο κτήριο κρίνεται κοινώς ετοιμόρροπο. Παράλληλα στην ίδια απόφαση προτείνονταν και άμεσα μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν.

Η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας τον Οκτώβριο του 2024 αποφασίζει ομόφωνα και εισηγείται την αναγκαστική άρση επικινδυνότητας της παλαιάς διώροφης οικοδομής, απόφαση που διαβιβάζεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, από το οποίο και εγκρίνεται τον επόμενο μήνα σε συνεδρίαση στις 22 Νοεμβρίου.

Η απόφαση αυτή πάντως δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί αν και ο ενδιαφερόμενος πολίτης που κινδύνευε να πέσει πάνω στο σπίτι του -όπως και έγινε προχθές- κατέφυγε και στον Συνήγορο του Πολίτη. Παράλληλα, όπως μας επεσήμανε, είχε πολλές επικοινωνίες με τον δήμο, χωρίς όμως να γίνει τίποτα όλο αυτό το διάστημα.

Κ.Μπ.