“Θέλουμε ξανά το τρένο στην Καλαμάτα”: Το μήνυμα στην πίτα του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας

Με το αίτημα “Θέλουμε ξανά το τρένο στην Καλαμάτα” που αναρτήθηκε, ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας έκοψε την πίτα του χθες το μεσημέρι, στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Οσοι παρέστησαν, μικροί και μεγάλοι, ταξίδεψαν συμβολικά με αμαξοστοιχία ΜΑΝ 1 μέχρι το μηχανοστάσιο. Περιηγήθηκαν στα τρένα που βρίσκονται εκεί κι επέστρεψαν.

Το μήνυμα της εκδήλωσης ήταν τη φετινή χρονιά να υπάρξει κάποιο καλό για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου, ως προαστιακού στη Μεσσηνία.

Κόβοντας την πίτα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ηλίας Νταίβις παρατήρησε ότι “φέτος ο Σύλλογος γιορτάζει τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του. Τέτοιες μέρες ον Ιανουάριο του 1996, που όμως ήταν διαφορετική εποχή με τον σιδηρόδρομο σε λειτουργία”.

Επισήμανε πως “ελπίζουμε και προσπαθούμε για την ανάταξη και την ανάσταση του δικτύου, που καταργήθηκε άδικα, τουλάχιστον για τη Μεσσηνίας. Σε πρώτη φάση να κυκλοφορηθεί η γραμμή μέχρι τον Αρι, όπου ο κόσμος θα μπορεί να επισκεφθεί τον ελκυστικό χώρο στο φράγμα του Παμίσου και στις αποθήκες του ΑΣΟ”.

Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα “να έχουμε φέτος ένα καλό νέο για τον τοπικό σιδηρόδρομο”.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της επαναλειτουργίας του τρένου στο νομό και στην Πελοπόννησο και με την εμπορική αξιοποίησή του στη Μεγαλόπολη και την Τρίπολη.

Στο ταξίδι με το τρένο στο μηχανοστάσιο μετείχε και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος με την οικογένειά του, επισημαίνοντας στα στελέχη του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας ότι ως γείτονας στην περιοχή του μηχανοστασίου, έχει αναμνήσεις από τα τρένα που έμπαιναν κι έβγαιναν σφυρίζοντας. Ακόμα, συζήτησε και τη δυνατότητα να στεγαστεί ο Σύλλογος σε σπιτάκι που παραμένει εγκαταλελειμμένο μέσα στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού.

Στην εκδήλωση κοπής της πίτας και στο σύντομο ταξίδι με το τρένο έδωσαν το “παρών” συνταξιούχοι κι εργαζόμενοι του σιδηροδρόμου.