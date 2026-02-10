Η πίτα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού στην Καλαμάτα

Το “παρών” στην εκδήλωση έδωσε ο Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Πόκας, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και υποψήφιος για την θέση του αντιπροέδρου στις αυριανές εκλογές.

Ακόμη παραβρέθηκαν ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Λάμπρος Τζούμης, ο αντιδήμαρχος Κώστας Παπαδάκης, ο υποδιοικητής του 9ου Συντάγματος Πεζικού Βασίλης Παπαδέας, ο διοικητής της 77 Μονάδος Επιστρατεύσεως Συνταγματάρχης (ΠΖ) Ιωάννης Μπαλάσης, ο αντιπρόεδρος της Ενωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας Σταμάτης Μπένος κ.α.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Ιωάννης Ισσαρης αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την μεγάλη τους συμμετοχή, στην ομιλία του τόνισε τη σημασία του ξίφους στους Ελληνες αξιωματικούς και μάλιστα πραγματοποιήθηκε απονομή ξιφών, αλλά και βράβευση αριστούχου μαθητή. Την πίτα ευλόγησε ο εφημέριος του χωριού, πατήρ Ιωάννης Παρθένιος.