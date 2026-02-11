Απεργία του Σωματείου Διανομέων Μεσσηνίας την Τσικνοπέμπτη

Εικοσιτετράωρη απεργία πραγματοποιεί το Σωματείο Διανομέων Μεσσηνίας και οι εργαζόμενοι στην efood αύριο Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου. Στις 6.30 το απόγευμα, έχoυν προγραμματίσει συγκέντρωση στην πλατεία 23ης Μαρτίου, στην Καλαμάτα και θα ακολουθήσει μοτοπορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί ακόμα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Οι διανομείς δηλώνουν ότι “απαιτούν: Συλλογική σύμβαση για όλες τις ειδικότητες με αυξήσεις στους μισθούς. Εξω οι εργολάβοι – απευθείας προσλήψεις στην εταιρεία. Ελάχιστη αμοιβή ανά ώρα – αύξηση αμοιβών. Ενιαία ειδικότητα – κάλυψη ατυχήματος και ασθένειας”.

Απευθυνόμενοι στην efood αναφέρουν πως “ξέρουμε ότι βγάζεις εκατομμύρια στις πλάτες μας. Θέλουμε αυτά που μας αξίζουν”.

* Τον αγώνα του Σωματείου Διανομέων Μεσσηνίας και των εργαζομένων της efood στηρίζει και χαιρετίζει το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού Μεσσηνίας.

Το Συνδικάτο αναφέρει ότι “τη στιγμή που η efood, έχει χάσει το μέτρημα από τα συνεχώς αυξανόμενα κέρδη της, οι διανομείς επιλέγουν τον δρόμο της οργάνωσης και του αγώνα. Όπως οι διανομείς, έτσι και εμείς, οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στα επισιτιστικά παλεύουμε καθημερινά για το μεροκάματο. Ειδικά στη σεζόν, φαίνεται ολοένα και περισσότερο η γύμνια της εργοδοσίας στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Με μισθούς επιπέδου 2012, όπου θα εξανεμιστούν στα μέσα του μήνα, με ωράρια «ήλιο με ήλιο» και ρεπό «όποτε βγαίνει η επιχείρηση». Ηρθε η ώρα να μιλήσουν οι εργαζόμενοι”.

Και καλεί “όλα τα σωματεία και τους εργαζόμενους της Καλαμάτας, να στηρίξουν τον δίκαιο αγώνα των διανομέων και να δώσουμε το παρών στην απεργιακή κινητοποίηση, την Πέμπτη 12/2 στις 18.30, στην πλατεία 23ης Μαρτίου”.