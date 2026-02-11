Γυρίσματα της εκπομπής “Πάμε μια βόλτα” στην Πύλο για τον Νάσο Γκαβέλα

Συγκεκριμένα, η Δημοτική Επιτροπή Πύλου – Νέστορος έκανε δεκτό το αίτημα για την χορήγηση άδειας γυρισμάτων την Τρίτη 17 του μήνα (μεσημέρι προς απόγευμα), σε διάφορα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με το αίτημα του διευθυντή παραγωγής της εκπομπής προς τον Δήμο, “η εταιρεία μας υλοποιεί την παραγωγή της νέας δημοσιογραφικής εκπομπής road-trip, ντοκιμαντέρ «Πάμε μια βόλτα» με τη Νίκη Λυμπεράκη, η οποία θα προβάλλεται στο MEGA από τον επόμενο μήνα. Η εκπομπή παρουσιάζει προσωπικότητες από όλη την Ελλάδα, φωτίζοντας τις πορείες και τις ιστορίες τους μέσα από ένα δημοσιογραφικό, ανθρώπινο και κινηματογραφικό βλέμμα. Ένα από τα προσεχή επεισόδια είναι αφιερωμένο στον αθλητή Νάσο Γκαβέλα, ο οποίος κατάγεται από την Πύλο. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζουμε να επισκεφθούμε για γυρίσματα την πόλη σας την Τρίτη 17/2 (μεσημέρι προς απόγευμα). Θα θέλαμε, επομένως, να ζητήσουμε την άδειά σας για κινηματογράφηση σε δημοτικούς χώρους (ενδεικτικά: πλατείες, πεζόδρομους, τοπόσημα της πόλης, π.χ. Σπίτι και άγαλμα Τσικλητήρα και στους χώρους του σχολείου του Γυμνασίου Πύλου, σε συνεννόηση με τις σχολικές διευθύνσεις και τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων. Η παρουσίαση της Πύλου στο συγκεκριμένο επεισόδιο αποτελεί μια θετική και ευαίσθητη προβολή της πόλης, συνδέοντάς τη με την παιδική και εφηβική διαδρομή ενός σημαντικού Έλληνα αθλητή. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η δράση θα σας βρει σύμφωνους! Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση”.