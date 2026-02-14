Καλαμάτα: Μία λαδούσα προκάλεσε το… κομφούζιο στο κέντρο - Ενας 75χρονος ο υπαίτιος της διαρροής

Ενας 75χρονος ήταν ο... υπαίτιος της μεγάλης διαρροής ελαιολάδου στο οδόστρωμα στο κέντρο της Καλαμάτας το απόγευμα της περασμένης Τρίτης.

Ο ηλικιωμένος προσήχθη χθες το πρωί στο Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ θα του επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα.

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως χύθηκε το ελαιόλαδο από μια λαδούσα που είχε τοποθετημένη πάνω σε έναν τρέιλερ αυτοκινήτου που οδηγούσε, με αποτέλεσμα το λάδι να χυθεί σε μια μεγάλη διαδρομή από το ύψος του Μεγάρου Χορού έως τη Νέα Είσοδο, κυρίως στη διαδρομή από Αρτέμιδος προς Υδρας.

Για πολλές ώρες στο κέντρο της Καλαμάτας επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο, με αστυνομικούς να κλείνουν την κυκλοφορία και υπαλλήλους του δήμου να ρίχνουν πριονίδι και άμμο, γιατί το οδόστρωμα ήταν ιδιαίτερα ολισθηρό.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τη Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας θα γίνουν ενέργειες για τον καταλογισμό στον 75χρονο των εξόδων που έγιναν για την αντιμετώπιση αυτού του περιστατικού (άμμος, πριονίδι κ.α.).

Κ.Ηλ.