Μεγάλες ζημιές στην Τριφυλία: Ακαθάριστα ρέματα και έλλειψη αντιπλημμυρικών

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή της Τριφυλίας, φέρνοντας για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο τα διαχρονικά ζητήματα διαχείρισης των ρεμάτων και της αντιπλημμυρικής προστασίας.

Καλλιέργειες πλημμύρισαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, κατοικίες υπέστησαν ζημιές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για αντλήσεις υδάτων.

Τα φαινόμενα ήταν έντονα και σε σύντομο χρονικό διάστημα έπεσε μεγάλος όγκος νερού, ωστόσο κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής επισημαίνουν ότι οι ζημιές δεν οφείλονται μόνο στην ένταση της κακοκαιρίας. Όπως υποστηρίζουν, τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στα ακαθάριστα και ασυντήρητα ρέματα, στα φραγμένα τεχνικά έργα και στην έλλειψη ουσιαστικών αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ρέματα που εδώ και χρόνια παραμένουν χωρίς συστηματικό καθαρισμό υπερχείλισαν, παρασύροντας φερτά υλικά, κορμούς δέντρων και απορρίμματα. Αλλά και οι παρεμβάσεις που έχουν περιορίσει τη φυσική τους διατομή επιδεινώνουν την κατάσταση, δημιουργώντας «στενά περάσματα» για το νερό, το οποίο σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης αναζητά διέξοδο και εκεί αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα.

Το ζήτημα δεν είναι καινούργιο ειδικά στη περιοχή Μυρέικα Κυπαρισσίας που εντοπίστηκαν τα περισσότερα προβλήματα και έκλεισε η εθνική οδός, τα ίδια περίπου προβλήματα μικρότερης έκτασης είχαν δημιουργηθεί και πριν μια δεκαετία περίπου. Γεγονός που δείχνει ότι χρειάζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπως και σε όλα τα ρέματα της περιοχής. Χρειάζεται καταγραφή και ιεράρχηση των έργων καθώς είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να γίνουν όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζονται καθαρισμοί, τεχνικά έργα και συντήρηση. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να είχαμε χρονιές ανομβρίας με λιγοστές βροχοπτώσεις και να υπήρξε εφησυχασμός από όλους, όμως για ακόμη μια φορά η φύση έδειξε ότι είναι η κυρίαρχη και χρειάζεται σεβασμό.

Η Πολιτεία και οι φορείς αυτοδιοίκησης πρέπει να έχουν συγκεκριμένη στρατηγική και να υλοποιούν στοχευμένα και ουσιαστικά έργα και όχι εκ των υστέρων να απομακρύνουν μπάζα, πέτρες, κλαδιά και λάσπες. Το πρόγραμμα πολιτικής προστασίας πρέπει να έχει ουσιαστικές δράσεις, να σχεδιάζεται πρώιμα και να υλοποιείται έγκαιρα. Χρηματοδοτήσεις για πολιτική προστασία πρέπει να πηγαίνουν αμιγώς σε τέτοια έργα. Ούτε πρέπει να χανόμαστε στη πολυνομία και πολυερμηνεία των νόμων περί αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η απουσία προληπτικής πολιτικής κοστίζει ακριβά.

Ωστόσο και οι πολίτες πρέπει να αναλάβουν τα μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, χρειάζεται σεβασμός στη φύση και τήρηση της νομιμότητας , δεν μπορεί τα ρέματα να γίνονται φυσικός αποδέκτης για ότι άχρηστο έχουμε. Δεν μπορεί να πλησιάζουμε όσο πιο κοντά γίνεται για να επεκτείνουμε την ιδιοκτησία μας. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η τήρηση της νομιμότητας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη μείωση του κινδύνου.

Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Τριφυλία σίγουρα ήταν μια ηχηρή προειδοποίηση. Μια προειδοποίηση που είχε χτυπήσει καμπανάκι από τον Οκτώβριο όταν πάλι η περιοχή αντιμετώπισε πλημμυρικά φαινόμενα. Για αυτό λοιπόν αυτές οι προειδοποιήσεις θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά και έγκαιρα υπόψη πριν έχουμε ακόμη πιο δύσκολες και σοβαρές καταστάσεις.

Χωρίς έναν ολοκληρωμένο, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και χωρίς συλλογική ευθύνη από την Πολιτεία και την κοινωνία, η περιοχή θα συνεχίσει να μετρά ζημιές κάθε φορά που η βροχή θα ξεπερνά τα συνηθισμένα όρια.