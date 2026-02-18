Μεσσηνία: Συλλαλητήριο για τα Τέμπη από ΑΔΕΔΥ και συνδικάτα

Σε ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ αναφέρει:

“Την Παρασκευή 13/2/2026 πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη του ΝΤ ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας, μαζί με σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συνταξιουχικά σωματεία του νομού και την Ένωση Γονέων Καλαμάτας, για την οργάνωση κινητοποίησης με αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν της ζωή τους με μαρτυρικό τρόπο.

Από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος αυτού, τα εργατικά σωματεία, οι συγγενείς των θυμάτων, σύσσωμος ο ελληνικός λαός απαίτησαν να υπάρξει πραγματική δικαίωση, να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες της σύγκρουσης των τρένων, να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα. Με το σύνθημα «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» ο λαός μας αποκάλυψε τον πραγματικό υπεύθυνο του εγκλήματος. Την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που οδήγησαν στον τεμαχισμό του σιδηροδρόμου, χωρίς συστήματα ασφαλείας, τις κατευθύνσεις της ΕΕ για την απελευθέρωση των μεταφορών, με τραγικές συνέπειες όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις χώρες.

Μέχρι και σήμερα, οι ευθύνες αυτές δεν έχουν αποδοθεί, ενώ η καθημερινότητα στους χώρους δουλειάς επιβεβαιώνει ότι τα Τέμπη είναι εδώ. Εργατικά εγκλήματα όπως το πρόσφατο στο εργοστάσιο Βιολάντα, ο θάνατος του οικοδόμου στον Άρι, οι σαθρές υποδομές στα σχολεία και στα δημόσια κτήρια που πέφτουν στα κεφάλια των μαθητών και των εργαζομένων, είναι τρανή απόδειξη του τι θα πει να μπαίνει η ασφάλειά μας σε δεύτερη μοίρα. Την ίδια στιγμή, βλέπουμε να δίνονται δισεκατομμύρια ευρώ στην πολεμική οικονομία, για πολεμικούς εξοπλισμούς, που τελικά μόνο για την ασφάλεια της χώρας δεν χρησιμοποιούνται και πηγαίνουν για πολεμικά σχέδια με θύματα τους λαούς.

Παλεύουμε για να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όλους τους υπεύθυνους για το έγκλημα στα Τέμπη, για συστηματικό έλεγχο για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας σε όλους τους χώρους δουλειάς, να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην πολιτική της «απελευθέρωσης» και της ιδιωτικοποίησης, της υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τους νομούς Μεσσηνίας και Λακωνίας αναλογούν μόλις 2 επιθεωρητές Εργασίας για 1.200 επιχειρήσεις Μπροστά σε όλα αυτά, προχωράμε μαζικά σε συλλαλητήριο στις 28 Φλεβάρη στις 12.00 στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, την ίδια ώρα που θα πραγματοποιούνται αντίστοιχα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές!”.