Παύθηκε από τα καθήκοντά του ο Γιάννης Φιλντίσης

14:41 23/02
Σε χθεσινή απόφαση του δημάρχου αναφέρεται: «Παύουμε από τα καθήκοντά του ως εντεταλμένου συμβούλου στη Δ.Ε. Αυλώνος τον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Φιλντίση».
Κ.Μπ.
Παύθηκε από τα καθήκοντα του εντεταλμένου συμβούλου στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνας ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Φιλντίσης μετά την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη.
