Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026 20:08

Παύθηκε από τα καθήκοντά του ο Γιάννης Φιλντίσης

Παύθηκε από τα καθήκοντά του ο Γιάννης Φιλντίσης

Παύθηκε από τα καθήκοντα του εντεταλμένου συμβούλου στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνας ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Φιλντίσης μετά την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη.

Σε χθεσινή απόφαση του δημάρχου αναφέρεται: «Παύουμε από τα καθήκοντά του ως εντεταλμένου συμβούλου στη Δ.Ε. Αυλώνος τον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Φιλντίση».

