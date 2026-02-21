Παύθηκε από τα καθήκοντά του ο Γιάννης Φιλντίσης

Παύθηκε από τα καθήκοντα του εντεταλμένου συμβούλου στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνας ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Φιλντίσης μετά την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη.