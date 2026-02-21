Εντονη αντιπαράθεση Ηλιόπουλου – Φαββατά στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

Εντονη αντιπαράθεση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Αναστασίου Ηλιόπουλου και του συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρη Φαββατά, σημειώθηκε στην έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου, το απόγευμα της Τετάρτης για τον αν ο κ. Φαββατάς έστειλε έγγραφο στο υπουργείο Εσωτερικών κατά του προέδρου και του δημάρχου και αν με αυτό ζήτησε την τιμωρία τους.

Ολα αυτά πριν τη μακρά και με εντάσεις συζήτηση για τις καταστροφές στα χωριά του Ταϋγέτου, παρουσία πολλών κατοίκων κι εκπροσώπων των χωριών.

Τη συζήτηση προκάλεσε ο πρόεδρος Αναστ. Ηλιόπουλος, αναφέροντας ότι “έχω προκληθεί κατ’ επανάληψη από τα Μέσα” κι έκανε λόγο για κατηγορίες ότι ο ίδιος και ο δήμαρχος είναι ψεύτες. “Το υπουργείο Εσωτερικών διαβίβασε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου έγγραφο – αναφορά του κ. Φαββατά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου”, είπε ο πρόεδρος, ανακοινώνοντας σχετικούς αριθμούς και πρόσθεσε (απευθυνόμενος στον κ. Φαββατά) “είναι απάντηση σε αυτό που δηλώσατε, ότι δεν στείλατε έγγραφο στο υπουργείο”.

Αντιδρώντας ο Δ. Φαββατάς προκάλεσε τον πρόεδρο να παρουσιάσει “έγγραφο που να λέει ότι ζήτησα την τιμωρία σας (και του δημάρχου), διαφορετικά είστε ψεύτες και συκοφάντες. Αν προσκομίσετε τέτοιο χαρτί, θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη”. Και ζήτησε από τον πρόεδρο και τον δήμαρχο “να το βάλετε ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Παίρνοντας τον λόγο ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος δήλωσε ότι “δεν θα απαντήσω τώρα στον κ. Φαββατά. Σέβομαι τον κόσμο (από τα χωριά του Ταϋγέτου) που είναι εδώ σήμερα. Το τι είναι ο καθένας και πώς συμπεριφέρεται το ξέρουμε. Θα μιλήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση”.

Σε κατάσταση έντασης και αντίδρασης ο Δ. Φαββατάς ζήτησε “να φέρετε το έγγραφο που λέτε ότι ζήτησα την τιμωρία σας” και συνέχισε: “Η ανακοίνωσή μου ήταν για την απρέπεια να πείτε «αλήτη» ένα νέο δημοτικό σύμβουλο. Λέτε ψέματα, ουδέποτε έστειλα χαρτί και ζήτησα την τιμωρία σας. επρεπε να ντρέπεστε. να συμφωνήσουμε να το συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση”.

Τέλος, αργότερα, κατά τη συζήτηση άλλου θέματος, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης διαμαρτυρήθηκε εντονότατα στον πρόεδρο “για τη συμπεριφορά σας, να μη δίνετε τον λόγο για ένα λεπτό στον επικεφαλής της μειοψηφίας”.

