Καλαματιανοί μαθητές και καθηγητές στη Βουδαπέστη

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη των μαθητών και καθηγητριών του 2ου Γενικού Λυκείου και του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας στο σχολείο Bethlen Gabor Altalanos Iskola es Gimnazium, στη Βουδαπέστη, στο πλαίσιο του διαπιστευμένου προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Greece and Hungary Cooperation for strengthening Democratic Awareness».

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 21 Φεβρουαρίου.

Συνολικά συμμετείχαν 18 μαθητές και μαθήτριες του 2ου ΓΕΛ Καλαμάτας με συνοδούς τις καθηγήτριες Αλεξάνδρα Κωνσταντάκη και Ειρήνη Αντωνιάδη, καθώς και 6 μαθητές και μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας με συνοδούς τις καθηγήτριες Κωνσταντίνα Νικολοπούλου και Σοφία Μουκίδου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και συζητήσεις γύρω από την έννοια της Δημοκρατίας και τον τρόπο λειτουργίας της σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον συνειδητοποίησαν την ανάγκη να δρουν ως ενεργοί πολίτες στο πλαίσιο τόσο της χώρας τους όσο και ευρύτερα της Ε.Ε. προκειμένου να προστατεύουν τη Δημοκρατία από τους σύγχρονους κινδύνους που την απειλούν.

Παράλληλα, καθηγητές και μαθητές απόλαυσαν τη θερμή φιλοξενία των Ούγγρων συναδέλφων και μαθητών με τις οικογένειές τους, γνωρίζοντας την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας. Η ανταλλαγή εμπειριών ανέδειξε τη σημασία της διαφορετικότητας κάθε λαού, που εξασφαλίζει την ποικιλομορφία της Ευρώπης, ενώ οι κοινές αξίες ενισχύουν τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των λαών.

Η αποστολή ανυπομονεί να ανταποδώσει τη φιλοξενία από τις 22 έως τις 26 Μαρτίου, όταν η ομάδα Erasmus του σχολείου Bethlen Gabor Altalanos Iskola es Gimnazium θα επισκεφθεί την Ελλάδα και το 2ο ΓΕΛ Καλαμάτας.