Επισκευάζεται το σκέπαστρο του ανακτόρου του Νέστορα

Την εκτέλεση εργασιών επισκευής – συντήρησης του στεγάστρου του ανακτόρου του Νέστορα, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, ενέκρινε με απόφασή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Σύμφωνα με τη απόφαση, οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

Α. Προετοιμασία: Σταδιακή και τμηματική κάλυψη του μνημείου με μεμβράνη στα τμήματα εργασιών, η οποία θα το προστατεύσει αποτελεσματικά από τις βαφές, τις σκόνες και οποιαδήποτε

υπολείμματα των εργασιών. Τοποθέτηση μηχανημάτων: Τα ειδικά μηχανήματα, τα μηχανήματα ανύψωσης προσωπικού και ο λοιπός εξοπλισμός θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία, ώστε να μην υπάρχει καμία όχληση στα ευρήματα.

Β. Πρόσβαση στις εργασίες: Για την πρόσβαση στις επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν, θα ακολουθηθεί η εξής μεθοδολογία: Ικριώματα: Τα ικριώματα θα τοποθετηθούν αποκλειστικά πάνω στον υφιστάμενο μεταλλικό διάδρομο περιήγησης και σε καμία περίπτωση πάνω σε σημεία του μνημείου, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη προστασία του. Εναέρια πρόσβαση: Σε σημεία όπου δεν είναι εφικτή η πρόσβαση με ικριώματα, θα χρησιμοποιηθεί εναέρια προσέγγιση με χρήση ιμάντων πρόσδεσης.

Γ. Διαδικασία βαφής: Η διαδικασία βαφής θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξειδικευμένα στάδια: Καθαρισμός: Εφαρμογή ήπιων μεθόδων καθαρισμού της επιφάνειας του στεγάστρου για

την απομάκρυνση σκουριάς και άλλων ρύπων. Ειδική επεξεργασία: Θα εφαρμοστεί ειδικός αναστολέας σκουριάς για την πλήρη προστασία της μεταλλικής επιφάνειας. Εφαρμογή χρώματος: Θα γίνει χρήση χρωμάτων δύο συστατικών, για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση και τις καιρικές συνθήκες.

* Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, έχει εγκριθεί συνολική δαπάνη ποσού 74.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΑ 514 – ΠΔΕ 2026, από τον κωδικό “Εργασίες για τη μέριμνα, τη διαμόρφωση, τον ευπρεπισμό και τον καθαρισμό αρχαιολογικών χώρων”.

Η εκτέλεση του έργου έχει ως ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και λήξης την 31η-12-2026.

Με την περαίωση των εργασιών εκδίδεται σχετική βεβαίωση περαίωσης και η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 6 του Π.Δ. 24/2019 (Φ.Ε.Κ. 39/Α/04-03-2019) έκθεση απολογισμού του υποέργου. Τα στοιχεία αυτά να κοινοποιηθούν και στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟ.