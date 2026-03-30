Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας: Το Σωματείο Εκτελεστών-Εργαζομένων για την απεργία της 25ης Μαρτίου

Αναλυτικά η παρέμβασή του:

«Το Σωματείο Εκτελεστών-Εργαζομένων της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας ανακοινώνει ότι η πλειοψηφία του καλλιτεχνικού προσωπικού της Φιλαρμονικής Δήμου Καλαμάτας συμμετείχε στην απεργία της 25ης Μαρτίου 2026.

Η επιθεώρηση εργασίας ανταποκρινόμενη σε δημόσιο αίτημα του Σωματείου πραγματοποίησε έλεγχο για την νομιμότητα ή μη της απασχόλησης όσων εμφανίστηκαν με την ιδιότητα του μουσικού της Φιλαρμονικής Δήμου Καλαμάτας στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2026.

Θέλουμε να γνωρίσουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι η Φιλαρμονική αποτελείται αποκλειστικά από συμβασιούχους αορίστου χρόνου μουσικούς. Ποτέ κανένας ανήλικος ή ενήλικος μουσικός δεν εμφανίστηκε με την Φιλαρμονική χωρίς αμοιβή και ασφαλιστική τακτοποίηση. Οι μαθητές των τάξεων της φιλαρμονικής σύμφωνα με τον ισχύοντα από τον Δεκέμβριο του 2024 κανονισμό συμμετέχουν μόνο στην Παιδική και Νεανική Ορχήστρα (Μπαντίνα) και προβλέπεται ειδική διαδικασία ένταξης στην Φιλαρμονική με απολαβές και ασφαλιστική τακτοποίηση, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Τα παραπάνω είναι σε γνώση όλων των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.

Εντύπωση επίσης προκάλεσε η εμβόλιμη συμμετοχή δημοτικού συμβούλου ως μουσικού της Φιλαρμονικής, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου με κάθε μέσο να αποδυναμώσει την απεργία. Δεν τα κατάφεραν και δεν θα τα καταφέρουν. Καλούμε για πολλοστή φορά τον Δήμο να σταματήσει την υποβάθμιση της Φιλαρμονικής και των προσώπων της και να προσέλθει σε διάλογο, για την επίλυση των εργασιακών μας προβλημάτων και αιτημάτων:

Υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας, με σαφή αποτύπωση του ωραρίου μερικής απασχόλησης.

Ορθός υπολογισμός της προϋπηρεσίας και αντίστοιχη διόρθωση των μισθολογικών κλιμακίων, με αναδρομική ισχύ από την κατάταξή τους στον Δήμο Καλαμάτας.

Καταβολή ορθής υπερωριακής αμοιβής για εργασία σε ημέρες αργίας, επίσης αναδρομικά από την κατάταξή τους στον Δήμο.

Χορήγηση γάλακτος στους εργαζόμενους πνευστών οργάνων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τροποποίηση του πρόσφατου κανονισμού λειτουργίας, με απαλοιφή προβλέψεων που αντιβαίνουν στη νομοθεσία.

Αναγνώριση τίτλων σπουδών (διπλωμάτων και πτυχίων), σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4483/2017.

Εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και της νομοθεσίας περί αυξήσεων αποδοχών για τους υπαλλήλους ΟΤΑ.

Ορθός υπολογισμός και χορήγηση των προβλεπόμενων αδειών».