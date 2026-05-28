Οι πρώτοι Μεσσήνιοι που ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα

Πολιτικά στελέχη που προέρχονται κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά και όχι μόνο, είναι τα πρώτα ονόματα από τη Μεσσηνία που ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο του κόμμα κι εγγράφηκαν ήδη ή πρόκειται να εγγραφούν άμεσα στην ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις και να ξεκαθαρίσει ποιοι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξουν και θα συμμετέχουν στην ΕΛΑΣ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, την αναζήτηση που κάναμε στο νέο κόμμα Τσίπρα συμμετέχουν: Ο πρώην υπεύθυνος των οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Θύμιος Γεωργόπουλος.

Η δικηγόρος μέχρι πρότινος αναπληρωτής τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Αννα Παπαδοπούλου, νέο πρόσωπο, με καταγωγή από την Σκάλα. Η πρώην συντονίστρια της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Βεργινάδη και ο πρώην συντονιστής της Ν.Ε. Τάσος Πολυχρονόπουλος. Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας και υποψήφιος βουλευτής Σπύρος Μωρακέας, ο δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας και πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς, τα τοπικά στελέχη της Νέας Αριστεράς Παναγιώτης Αθανασόπουλος και Μάκης Λεβέντης.

Οσον αφορά βουλευτές και πρώην βουλευτές: Ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του και σύμφωνα με πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης εξελίξεις αναμένονται και από άλλους βουλευτές του κόμματος. Η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώτα Κοζομπόλη αναμένεται να ανακοινώσει τη θέση και τη στάση της το επόμενο διάστημα. Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Κωνσταντινέας είναι θετικά διακείμενος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, όμως, φέρεται να ξεκαθαρίζει τη στάση του το επόμενο διάστημα, αφού δει τα πρωτοκλασάτα ονόματα που θα πλαισιώσουν την ΕΛΑΣ.

Θετική άποψη με κριτική διάθεση, για την ώρα, φέρεται να έχουν για το νέο εγχείρημα Τσίπρα αυτοδιοικητικοί και πρώην αυτοδιοικητικοί που προέρχονται από την Αριστερά και οι οποίοι περιμένουν να δουν τα πρόσωπα που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο και την εξειδίκευση των μέτρων για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας.

Γ.Σ.