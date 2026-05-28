Σε ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης: 96% πληρότητα για το τριήμερο στη Μεσσηνία

Υψηλή είναι η πληρότητα των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Μεσσηνία για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τους δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση.

Σύμφωνα με διαδικτυακή έρευνα της «Ε» χθες το απόγευμα, το 96% των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων της Μεσσηνίας δεν εμφανίζει διαθέσιμο δωμάτιο στην πλατφόρμα Booking. Στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, σύμφωνα με την έρευνα στην πλατφόρμα Airbnb, στη Μεσσηνία είναι διαθέσιμα 565 από τα 1.591 ενεργά καταλύματα, γεγονός που αντιστοιχεί σε πληρότητα 64% περίπου.

Η εικόνα στην πλατφόρμα Booking στους επιμέρους προορισμούς επιβεβαιώνει την αυξημένη κίνηση για το τριήμερο. Στην Καλαμάτα και την Πύλο δεν εμφανίζεται διαθεσιμότητα στο 97% των καταλυμάτων, στην Κορώνη στο 98%, στη Γιάλοβα στο 97%, στο Πεταλίδι στο 96%, στη Στούπα στο 95%, στην Καρδαμύλη στο 94%, στη Φοινικούντα και τη Μεθώνη στο 93%, ενώ στη Μεσσήνη η πληρότητα διαμορφώνεται στο 90%. Στην Κυπαρισσία δεν εμφανίζεται διαθεσιμότητα στο 93% των καταλυμάτων.

Στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, σύμφωνα με την έρευνα στην πλατφόρμα Airbnb, στον Δήμο Καλαμάτας είναι διαθέσιμα 288 από τα 694 καταλύματα, με πληρότητα 59%, στον Δήμο Δυτικής Μάνης 91 από τα 394 (77%), στον Δήμο Μεσσήνης 33 από τα 124 (73%), στον Δήμο Πύλου – Νέστορος 65 από τα 232 (72%), στον Δήμο Τριφυλίας 84 από τα 136 (38%) και στον Δήμο Οιχαλίας 4 από τα 11 καταλύματα (64%).

Η εικόνα δείχνει ότι η ζήτηση για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κινείται σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στους παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσσηνίας, ενώ οι επαγγελματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις πληρότητες έως την έναρξη του τριημέρου.

Θ.Λ.