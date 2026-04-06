Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στο Νοσοκομείο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάρρευση των Παθολογικών Κλινικών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας οργανώνεται αύριο Μεγάλη Τρίτη στις 12 το μεσημέρι, έξω από τα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου, ενώ συνεχίζονται κι εντείνονται οι αντιδράσεις εργατικών σωματείων και συνταξιουχικών οργανώσεων της Μεσσηνίας.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ του νομού καλεί όλους τους συνταξιούχους και τους πολίτες στην αυριανή διαμαρτυρία. Υποστηρίζει ότι “γνωρίζουμε πολύ καλά την αιτία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, τα κονδύλια που αναγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό, (από όλες τις κυβερνήσεις), κάθε χρόνο είναι όλο και λιγότερα για την υγεία και δεν επιτρέπουν προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές υγείας. Δεν επιτρέπουν βελτίωση στις υποδομές ούτε καν για την συντήρηση των υπαρχόντων. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, την ίδια στιγμή, δισεκατομμύρια κατασπαταλώνται για εξοπλισμούς, για την συμμετοχή μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και για την τακτική συμμετοχή της χώρας μας στην λυκοσυμμαχία του ΝΑΤΟ”. Ζητεί “ταχείες και κατεπείγουσες διαδικασίες να γίνει προκήρυξη όλων των κενών θέσεων παθολόγων. Να προκηρυχθούν όλες οι κενές θέσεις και στα δύο Νοσοκομεία (Καλαμάτας και Κυπαρισσίας). Να θεσπισθούν ειδικά κίνητρα για τις θέσεις γιατρών νομού Μεσσηνίας, που βγαίνουν επανειλημμένα άγονες”.

* Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Νομού Μεσσηνίας παρατηρεί ότι “στο Νοσοκομείο Καλαμάτας διαπράττεται άλλο ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα σε βάρος της υγείας και της ζωής του λαού της Μεσσηνίας. Οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα της περιοχής βιώνουν το κλείσιμο των Παθολογικών Κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας και την διακομιδή ασθενών σε άλλα νοσοκομεία, όπως της Τρίπολης και της Σπάρτης, με απόφαση της διοίκησης της 6ης ΥΠΕ που ήρθε μετά από την σωματική εξάντληση των αντοχών του ιατρικού προσωπικού”. Και δηλώνει ότι “απαιτούμε: Άμεση προκήρυξη όλων των κενών θέσεων των Νοσοκομείων του Νομού με μαζικές προσλήψεις όλου του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών των δημόσιων μονάδων υγείας. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο το λαό”.

* Το Δ.Σ, της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, κατά πλειοψηφία, “καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη αναστολή της λειτουργίας των δύο Παθολογικών Κλινικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας, εξαιτίας της έλλειψης παθολόγων” και παρατηρεί: “Είναι το

αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής που συνειδητά υποβαθμίζει το δημόσιο σύστημα υγείας.

Το δικαίωμα του λαού της Μεσσηνίας σε δημόσια και δωρεάν υγεία θυσιάζεται στον βωμό μιας

πολιτικής που θεωρεί την υγεία «κόστος» και όχι κοινωνικό αγαθό.

Η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη της στους γιατρούς και τους

εργαζόμενους του Νοσοκομείου Καλαμάτας και στηρίζει τα αιτήματα τους για: Άμεση και ουσιαστική στελέχωση των Παθολογικών Κλινικών και όλου του νοσοκομείου με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου”.

* Ο Σύλλογος Γυναικών Καλαμάτας, μέλος της (ΟΓΕ), καταγγέλλει “με αγανάκτηση το κλείσιμο των δύο Παθολογικών Κλινικών στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, εξαιτίας της τραγικής υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο” και απαιτεί: “Την άμεση στελέχωση των παθολογικών κλινικών με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Την άμεση επαναλειτουργία των δύο κλινικών. Ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με κρατική ευθύνη. Δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις”.