Εύλογοι προβληματισμοί...

Στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου, λίγο πριν από την Ανάσταση και στο τέλος του ποδηλατοδρόμου, ο ήδη περιορισμένος χώρος για τους πεζούς φαίνεται να έχει συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο.

Η πρόσφατη τοποθέτηση καφάο σε συνδυασμό με εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχει ως αποτέλεσμα οι πεζοί να αναγκάζονται ουσιαστικά να κινούνται πάνω στον ποδηλατόδρομο.

Η εικόνα αυτή προκαλεί εύλογους προβληματισμούς, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσύχναστα και εμπορικά σημεία της Καλαμάτας κατά τους θερινούς μήνες.

Την ώρα που ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια αναπτύσσουν συχνά σημαντικές ταχύτητες, η συνύπαρξη πεζών και ποδηλατών στον ίδιο χώρο δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας και λειτουργικότητας.