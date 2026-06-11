Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας: Κάλεσμα για τη συναυλία για τα 3 χρόνια από το ναυάγιο της Πύλου

Πρόκειται για συναυλία ενάντια στον πόλεμο και την προσφυγιά, με σκοπό να τιμωρηθούν οι ένοχοι και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το ναυάγιο της 14ης Ιουνίου 2023. Στην ανακοίνωσή της η επιτροπή τονίζει: “Η εκδήλωση αυτή συμπίπτει με τη συμπλήρωση τριών ετών από το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, όπου βρήκαν βασανιστικό θάνατο πάνω από 600 συνάνθρωποί μας, ανάμεσά τους εκατοντάδες γυναίκες και ανυπεράσπιστα παιδιά. Τρία χρόνια μετά, οι αδικοχαμένοι νεκροί ζητούν δικαίωση. Δεν έχουν πληρώσει ακόμα όσοι έχουν ποινικές και πολιτικές ευθύνες.

Η επιχείρηση συγκάλυψης της κυβέρνησης δεν θα περάσει. Το έγκλημα στην Πύλο και όλοι οι νεκροί στην θάλασσα της Μεσογείου έχουν συγκεκριμένες αιτίες και ενόχους: • Το Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, την Συμφωνία (Κοινή Δήλωση) ΕΕ-Τουρκίας τις οποίες στηρίζουν όλες οι αστικές δυνάμεις στην ΕΕ κάθε απόχρωσης (σοσιαλδημοκρατικές, νεοφιλελεύθερες και ακροδεξιές κυβερνήσεις). Αποτελεί συστατικό της πολεμικής προετοιμασίας και επίθεση στα δικαιώματα όλης της εργατικής τάξης. Προβλέπει ένταση της καταστολής και μηχανισμούς εισαγωγής φθηνών εργατικών χεριών χωρίς δικαιώματα. • Την κυβέρνηση της ΝΔ, που εφαρμόζει αυτές τις κατευθύνσεις με τον πρόσφατο ρατσιστικό νόμο Πλεύρη. Ο νόμος αυτός προβλέπει αθρόες φυλακίσεις χιλιάδων ανθρώπων, ακόμα και παιδιών, για το «έγκλημα» να είναι μετανάστες, ενώ προωθεί διακρατικές συμφωνίες για φθηνό εργατικό δυναμικό προς όφελος του κεφαλαίου. • Τις πολιτικές της «αποτροπής» και της καταστολής, όπως φτάνουν από τη Βόρεια Αφρική στην Κρήτη ή στην Καλαμάτα και η δημιουργία κέντρων κράτησης στην Κρήτη. Οι πολιτικές αυτές δεν αντιμετωπίζουν τα κυκλώματα, αλλά είναι «χορηγοί» των διακινητών, είναι το καλύτερο χαρτί τους για να οδηγούν σε πιο επικίνδυνους δρόμους, σε ταξίδια τρόμου και μεγαλύτερες ταρίφες από τις οποίες κονομάνε εκατομμύρια ευρώ. • Τους θύτες των πολέμων, που δίνουν δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και την ίδια ώρα σχεδιάζουν τους «κόμβους επιστροφής» – σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Αφρική, καταργώντας τη Συνθήκη της Γενεύης. • Τους θύτες των πολέμων το κράτος–δολοφόνο του Ισραήλ και τις ΗΠΑ που πραγματοποιούν γενοκτονία στην Γάζα, βομβαρδίζουν στο Λίβανο και το Ιράν. Αυτή η πολιτική της άγριας εκμετάλλευσης αποτυπώνεται καθημερινά δίπλα μας: • Στους μετανάστες που δουλεύουν κάτω από άθλιες συνθήκες • Στις χιλιάδες μετανάστες-μετανάστριες, που χύνουν τον ιδρώτα και το αίμα τους στα φραουλοχώραφα και αλλού , που ζουν μακριά από τις οικογένειές τους για να εργαστούν στην καθαριότητα ή ως «αποκλειστικές» νοσοκόμες στα διαλυμένα δημόσια νοσοκομεία. • Στα χιλιάδες έφηβα παιδιά από μακρινούς τόπους, που ζουν τώρα στην χώρα μας χωρίς τους γονείς και άλλους συγγενείς τους, σε διάφορους ξενώνες, μόνα και «ασυνόδευτα», να δουλεύουν κι αυτά στην οικοδομή, τις αποθήκες, τις λάντζες και αλλού, έρμαια των κάθε είδους εγκληματικών κυκλωμάτων. Το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί. Καλούμε το λαό της Μεσσηνίας να δώσει το «παρών» στη συναυλία”.